18

мая 2017 г.

Зоонозы в современном мире! Брейн-ринг на медико-профилактическом факультете!

Зоонозы − большая группа инфекционных заболеваний человека (более 190 нозологических форм), при которых резервуаром и источником инфекции служат различные виды домашних, синантропных и диких животных. Именно они обеспечивают существование возбудителя как биологического вида. Организм человека служит для возбудителей зоонозов неспецифическим хозяином, заражение его происходит эпизодически и, как правило, человек становится для них биологическим тупиком. По существу, эпидемический процесс при зоонозах − это механизм заражения людей, оказавшихся в сфере циркуляции возбудителя заболеваний. У возбудителей зоонозов тропность к отдельным органам и тканям выражена слабее, чем у возбудителей антропонозов, что определяет их политропность и полипатогенность. Интенсивность и характер связи людей с эпизоотическими очагами определяют те или иные элементы социальных условий. Эпидемический процесс зоонозов носит зависимый характер. Его полностью обусловливает эпизоотический процесс. Для ряда зоонозов (в основном с трансмиссивным механизмом заражения) характерна эндемичность, т.е. распространенность в определенных географических районах, где постоянно обитают специфические переносчики или животные – резервуары возбудителя в природном очаге.

В последние годы под влиянием хозяйственной деятельности человека, изменившихся социальных и экономических условий произошла трансформация проявлений эпидемического процесса ряда зоонозных инфекций. Заражение человека происходит разными путями: через укусы и травмы; пищевые продукты; объекты внешней среды, загрязненные выделениями животных; кровососущих переносчиков либо аэрозольно.

Несмотря на то, что многие природно-очаговые инфекции отличает ограниченная распространенность, значимость их определяется тяжестью клинического течения и высокой летальностью (в среднем от 3 до 35%, а при бешенстве − 100%), а также значительными затратами на лечение и проведение противоэпидемических мероприятий. От трансмиссивных болезней, составляющих более 17% всех инфекционных болезней, ежегодно умирает более 1 миллиона человек.

Многие из этих заболеваний можно предотвратить с помощью грамотных мер защиты. Профилактика зоонозов в первую очередь основана на своевременном выявлении опасности заражения людей. Эпизоотологические и эпидемиологические особенности инфекции, эффективные средства профилактики и возможности их применения определяют выбор основных мероприятий. В одних случаях это могут быть режимно-ограничительные мероприятия, в других − ветеринарно-санитарные, дератизационные, дезинсекционные, санитарно-противоэпидемические (профилактические), прививочные мероприятия (плановые и по эпидемическим показаниям), а также их сочетания.

Безусловно, данная проблема не могла оставить равнодушными студентов медико-профилактического факультета 3612 и 3506 групп, как будущих специалистов профилактического направления медицины. Вместе со старшим преподавателем О.А. Горбич и доцентом И.Н. Вальчук был проведен брейн-ринг по теме: «Зоонозы в современном мире».

Студенты разделились на 2 команды – команда «Красная молния профилактики» и «Синий меч эпидемиям», выбрали капитанов: Евгений Тананко (группа 3612) и Светлана Рабкевич (группа 3506).

Для проведения брейн-ринга было предложено 25 вопросов, касающихся различных аспектов эпидемиологии зоонозов (бруцеллез, туляремия, сибирская язва, клещевой энцефалит, болезнь Лайма, малярия, бешенство, лептоспироз и др.): особенности возбудителей, источники инфекции, переносчики, механизм заражения, направленность противоэпидемических мероприятий, система эпидемиологического надзора и профилактика. Знание такого широкого перечня вопросов позволит в будущем реализовать мероприятия по соблюдению законодательства Республики Беларусь в области охраны здоровья населения и сохранению эпидемического благополучия страны.

Увлекательная викторина захватила всех участников, каждый старался продемонстрировать не только свои знания, логическое мышление, но и проявить командный дух борьбы, умение переживать и помогать своим одногруппникам.

Каждый правильный ответ сопровождался получением похвалы от преподавателей и радостных улыбок от студентов, подниманием вверх воздушных шаров, сиянием глаз участников команды. В аудитории кафедры эпидемиологии царила атмосфера праздника знаний! Был запущен своеобразный механизм, когда одна мысль порождает несколько новых!

На следующем этапе был конкурс капитанов, где от владения материалом по зоонозам и умения организовать команду по разгадыванию небольшого ребуса и складыванию правильного ответа из отдельных букв каждым членом команды зависел результат игры.

Превосходные знания и умение их применять при ограниченном временном интервале, а также чуть лучшая скорость реакции позволили команде «синих» вырваться вперед!

В целом, данное мероприятие позволило каждому участнику выделить для себя важные аспекты для будущей профессиональной деятельности, умение работать в команде, слушать, договариваться и принимать важные решения.

О.А. Горбич, старший преподаватель кафедры эпидемиологии,

И.Н. Вальчук, доцент кафедры эпидемиологии,

студенты медико-профилактического факультета 3506 и 3612 групп.

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