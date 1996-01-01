17

мая 2017 г.

Молодые ученые – гордость медико-профилактического факультета! Студенты БГМУ на научно-практических конференциях.

Научно-практические конференции являются значительными событиями в научном мире, которые дают возможность послушать различные доклады, обменяться мнениями, обсудить пути решения важных практических задач. Довольно часто они проводятся вне стен УО «Белорусский государственный медицинский университет», такие конференции способствуют установлению тесных дружеских связей между университетами и учеными из разных регионов, стран, а также помогают студентам проявить себя в роли молодых ученых и получить бесценный опыт для дальнейшего профессионального роста.

На конференции молодые исследователи получают возможность выступить со своей работой перед широкой аудиторией. Это заставляет студентов более тщательно прорабатывать будущее выступление, оттачивает ораторские способности. В рамках научной конференции проводится творческое обсуждение прослушанных докладов, из вопросов и выступлений каждый докладчик может почерпнуть оригинальные идеи, о развитии которых в рамках выбранной им темы он даже не задумывался. Включается своеобразный механизм, когда одна мысль порождает несколько новых.

Именно так решили молодые ученые медико-профилактического факультета и представили свои результаты исследований на конференциях в г. Гомеле − IX Республиканская научно-практическая конференция с международным участием студентов и молодых учёных «Проблемы и перспективы развития современной медицины» и в г. Санкт-Петербурге − «Мечниковские чтения–2017».

Традиционно утро конференции началось с регистрации участников и пленарных заседаний, где выступали выдающиеся ученые и специалисты в своей области. Во второй половине дня состоялись секционные заседания.

На секции «Эпидемиология и инфекционные болезни» в г. Санкт-Петербурге было заявлено 16 устных докладов. Секционное заседание открыла заведующая кафедрой эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии, профессор Зуева Л.П. УО «Белорусский государственный медицинский университет», а именно медико-профилактический факультет, представляла Савенок-Чайковская Екатерина, студентка 6 курса, 3603 группы с докладом «Проявления эпидемического процесса болезни Лайма на территории Первомайского района города Минска за период с 1996 по 2016 годы» (научный руководитель к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии Вальчук И.Н.). Представленные результаты вызвали живой интерес у аудитории, каждый участник секции старался задать вопрос Савенок-Чайковской Екатерине и получить ответ, дискуссия получилась интересной.

На секции «Инфекционные болезни, эпидемиология и микробиология» в г. Гомеле наш университет, а именно медико-профилактический факультет, представляли студенты 4 курса группы 3406 Анискович Екатерина, Захаренко Татьяна с докладом «Особенности течения гриппа и вопросы иммунизации беременных женщин» (научный руководитель: старший преподаватель кафедры эпидемиологии Горбич О.А.)., Ланкевич Татьяна, Лойко Вероника с докладом «Эпидемиологические особенности скарлатины в возрастных группах детей в Первомайском и Партизанском районах г. Минска» (научный руководитель: к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии Дронина А.М.), Анискович Екатерина и Теуш Роман с докладом «Острый ретровирусный синдром» (научный руководитель: ассистент кафедры инфекционных болезней Василенко А.И.).

Наши студенты отлично выступили, о чем свидетельствовало целое множество вопросов как от преподавателей, так и студентов, присутствующих на секции. Увлеченность докладчиков, интересные результаты научных работ были по достоинству оценены дипломами и памятными призами. После окончания заседания секции состоялось награждение участников, где студенты медико-профилактического факультета − Ланкевич Татьяна и Лойко Вероника заняли 2 место!

Гордимся нашими молодыми учеными и желаем новых, интересных работ!

Выражаем огромную благодарность всем научным руководителям!

Екатерина Анискович, Екатерина Савенок-Чайковская, студенты медико-профилактического факультета,

О.А. Горбич, старший преподаватель, И.Н. Вальчук, к.м.н., доцент, кафедры эпидемиологии

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