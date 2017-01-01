15

мая 2017 г.

Олимпиада по хирургии: итоги и перспективы.

4 мая 2017 г. в лаборатории практического обучения состоялась олимпиада по хирургии среди студентов 4-5 курсов Белорусского государственного медицинского университета. Это традиционное мероприятие, подготовленное 1-й и 2-й кафедрами хирургических болезней и деканатом лечебного факультета было возрождено в нашем университете в 2012 г. Целью подобных олимпиад является выявление и рекомендации к дальнейшей специализации молодых людей, проявивших желание и способности к работе по хирургическим специальностям.

С приветствием к участникам олимпиады обратился декан лечебного факультета университета профессор А.И. Волотовский, который пожелал успехов участникам испытаний и отметил, что участие в конкурсе и победа в нем будут учтены при распределении в субординатуру по хирургии. В вступительном слове заведующий 2-й кафедрой хирургических болезней профессор С.И. Третьяк поздравил студентов с участием в испытаниях олимпиады и выразил надежду на продолжение обучения хирургии участниками олимпиады с целью подготовки достойной будущей смены хирургическим коллективам лечебных учреждений страны.

Комиссия в составе преподавателей 1-й и 2-й кафедр хирургических болезней под руководством заведующего 2-й кафедрой хирургических болезней проф. С.И. Третьяка

оценила знание студентами теоретических вопросов хирургии по результатам компьютерного тестирования. По результатам теоретического этапа было отобрано 7 студентов, показавших лучшие результаты на первом этапе испытаний. Затем на втором этапе комиссией оценивались практические навыки студентов в умении накладывать простейшие хирургические швы и знания хирургического инструментария.

В конкурсе приняли участие 13 студентов 5 курса.

По результатам двух этапов олимпиады первое место занял студент 1528 группы Турцевич Дмитрий Васильевич, второе место у студентки 1503 группы Малько Марины Юрьевны, третье место заняла студентка 1532 группы Маскалик Янина Николаевна. Победители конкурса будут отмечены памятными дипломами на ближайшем Совете лечебного факультета в мае 2017 г.

Благодаря динамичному развитию симуляционного обучения в нашем университете, последующие олимпиады также планируем проводить на базе лаборатории практического обучения университета. Это позволит повысить качество подготовки будущих хирургов. В этом году в конкурсе участвовали всего 13 студентов. Как тут не вспомнить слова А.В. Суворова: «Воюют не числом, а умением». И, тем не менее, планируем более широко информировать студентов о предстоящих олимпиадах по хирургии в будущем с целью развития «олимпийского» движения. Будут постоянно совершенствоваться вопросы тестовых заданий. А развивающаяся база лаборатории практического обучения может создать условия для разработки новых, интересных конкурсных заданий.

Заведующий 2-й кафедры хирургических болезней проф. Третьяк С.И., проф. 2 - й кафедры хирургических болезней Шотт В.А., доцент 2-й кафедры хирургических болезней Козлов В.Г., доцент 1-й кафедры хирургических болезней Казущик В.Л., доцент 1-й кафедры хирургических болезней Неверов П.С., ассистент 2-й кафедры хирургических болезней Буравский А.В., ассистент 2-й кафедры хирургических болезней Романович А.В., ассистент 1-й кафедры хирургических болезней Троянов А.А.

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