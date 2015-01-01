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4 мая 2017 г.

Вакцины приносят результат! Круглый стол в рамках Всемирной недели иммунизации.

Вакцины приносят результат!

Всемирная неделя иммунизации, которая проводится в последнюю неделю апреля, призвана способствовать более активному использованию вакцин для защиты людей всех возрастов от болезней. Особый акцент делается на возможности к 2020 году за счет всеобщего доступа к иммунизации предотвратить миллионы смертей от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин.

Благодаря успехам иммунизации только в трех странах все еще происходит передача полиомиелита, в то время как в 1988 году таких стран было 125. В 2015 году в глобальных масштабах произошло 134200 случаев смерти от кори – почти 367 случаев в день или 15 случаев в час. За период с 2000 по 2015 год противокоревая вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори на 79%. Каждые 20 секунд от пневмококковой пневмонии умирает 1 ребенок, ежегодно пневмония уносит более 900000 детских жизней, более 80% из них приходится на детей до 2 лет. Краснуха у беременных женщин может приводить к гибели плода или к врожденным порокам развития, таким как синдром врожденной краснухи (СВК). По оценкам экспертов ВОЗ, в мире ежегодно рождается более 100000 детей с СВК. Грипп ежегодно уносит 300000–500000 человеческих жизней во всем мире.

На сегодняшний день в мире все еще насчитывается 19,4 миллионов невакцинированных или недостаточно вакцинированных детей. 

Инфекционные заболевания, в отношении которых проводится иммунопрофилактика, вновь появятся, если прекратить программы вакцинации и не добиться ликвидации возбудителя в человеческой популяции. Уменьшение доли иммунологической прослойки среди населения неизбежно влечет то, что болезни, ставшие редкими, например полиомиелит и корь, быстро распространятся вновь. Так, на сегодняшний день крупнейшие вспышки кори в Европейском регионе наблюдаются в Италии и Румынии (более 4000 случаев). Корь продолжает распространяться в регионах и странах, где охват иммунизацией опустился ниже установленного порога в 95%, обуславливая крупные вспышки. Данные события связаны с уменьшением приверженности населения кампаниям иммунопрофилактики и увлеченность распространяющимися быстрыми темпами ложными идеями о вакцинации.

Безусловно, данная проблема не могла оставить равнодушными студентов медико-профилактического факультета 3506 группы, как будущих специалистов профилактического направления медицины. Вместе с преподавателем О.А. Горбич был проведен круглый стол, посвященный Всемирной неделе иммунизации, уделено самое пристальное внимание реализуемым в Республике Беларусь мероприятиям по защите детских и взрослых жизней, тактике иммунизации, перспективным подходам в будущем для реализации мероприятий по соблюдению законодательства Республики Беларусь в области охраны здоровья населения.

Дискуссия по проблеме иммунопрофилактики, приверженности и отказов от участия в кампаниях вакцинации вызвала живой интерес у будущих специалистов профилактической медицины, итогом которой стало единогласное мнение: Иммунизация спасает миллионы жизней и получила широкое признание в качестве одной из самых действенных и затратоэффективных мер в области здравоохранения!

О.А. Горбич, старший преподаватель кафедры эпидемиологии,
студенты медико-профилактического факультета 3506 группы.


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