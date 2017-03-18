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13 апреля 2017 г.

Первая студенческая олимпиада практического мастерства на 2-й кафедре терапевтической стоматологии БГМУ.

Первая студенческая олимпиада практического мастерства

8 апреля завершилась  Первая студенческая олимпиада практического мастерства на 2-й кафедре терапевтической стоматологии БГМУ.

Олимпиада проходила в 2 этапа:

  1. 18.03.2017 г - Теоретический (рисунок, тесты, описание ОПТГ);
  2. 08.04.2017 г. – Практический (реставрация кариозной полости 2 класса по Блэку, механическая обработка искривленного корневого канала на пластмассовом блоке с помощью Proglider и Protaper Next )

В рамках олимпиада проведены 3 мастер-класса

  • возможности КЛКТ – асс. Хотайт А.Х.;
  • эндодонтическое лечение с использованием Proglider и Protaper Next – проф. Манак Т.Н.;
  • реставрация твердых тканей с использованием Estelitе posterior – доц. Бутвиловский А.В.

После первого этапа, в котором участвовали 15 человек, в следующий тур прошли 7 конкурсантов. Строгое и справедливое жюри оценивало каждый этап практической работы студента, начиная с внешнего вида и заканчивая оценкой качества реставраций.

 
 

Спонсорами мероприятия выступили:

ROCS – предоставили всем участникам зубные щетки и пасты,

ВМК-Мед – предоставили материалы, необходимые для клинического этапа (наконечники, матрицы, боры, щеточки, полировочные системы, реставрационный материал Estelitе) и призы для всех участников – посещение лекции Мендоса Е.Ю. «Адгезивные мостовидные конструкции. Композитное шинирование», для призеров – наборы реставрационных материалов и отбеливающая система.

Dentsply-Sirona – предоставили эндодонтические инструменты и эндомоторы для фантомного этапа и комплекты эндодонтического инструментария для призеров и участников, получивших призы зрительских симпатий. Компания DENTSPLY SIRONA совместно с BELODENT.ORG подарили победителям сертификаты на посещение семинара всемирно известного лектора Style Italiano Массимо Джоваррушио «Эндодонтия: обманчиво простая и бесконечно сложная», который состоится 22 апреля 2017 в Минске

Также стоматологический информационный портал BELODENT.ORG поддержал  победителя, подарив книгу «Антимикробные препараты в стоматологической практике» М. Ньюмана, А.Д. Ван Винкельхофа.

Первое место среди пятикурсников заняла Волчкова Маргарита, второе – Володкевич Дмитрий, третье – Тихон Юлия.

Жюри также отметило двух участников олимпиады Ничипоровича Р. И Полошовца А. за показанный высокий уровень работ.


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