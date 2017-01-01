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5 апреля 2017 г.

Олимпиада Студенческого Мастерства 2017 на кафедре стоматологии детского возраста БГМУ.

Олимпиада Студенческого Мастерства 2017

Ярким весенним апрельским  утром, в  празднично украшенном  конференц-зале кафедры стоматологии детского возраста  состоялась Олимпиада Студенческого Мастерства среди студентов 4 и 5 курса стоматологического факультета БГМУ.

В этом году  в ней традиционно принимали участие студенты из Московского государственного медико-стоматологического университета .

С приветственным словом, добрыми напутствиями перед участниками конкурса и присутствующими выступила заведующая кафедрой, профессор Терехова Т.Н.. Тамара Николаевна поздравила всех участников Олимпиады и сотрудников кафедры с началом творческого процесса и представила информацию о правилах проведения Олимпиады. В состав жюри конкурса вошли: председатель – профессор Терехова Т.Н., члены жюри – профессор Попруженко Т.В., доценты Шаковец Н.В., Белая Т.Г.

Задания Олимпиады включали теоретическую и практическую части. Теоретическая часть представляла собой блиц-турнир состоящий из 34 вопросов, касающихся всех разделов детской стоматологии. Практическая часть предусматривала лечение детей, проживающих в детском доме семейного типа- «SOS–Детская деревня  Марьина Горка». В настоящий олимпийский марафон вступили 38 студентов БГМУ,  2 студентов МГМСУ (г.Москва) .

Между конкурсантами развернулась напряженная борьба. Все задания были непростыми и требовали от участников не только высокого уровня теоретических знаний, но и умения быстро находить правильное решение. 10 студентов, набравшие максимально высокий бал по итогам блиц-турнира, вышли в финал. Студенты, которые не смогли преодолеть теоретический тур, стали ассистентами студентов-участников финала. Участникам, выбывшим после теоретической части Олимпиады были вручены утешительные призы от фирм-спонсоров и сертификаты участников.

В перерывах между блиц-турниром и практической частью проводились конкурсы и викторины для болельщиков (доц. Бурак Ж.М.).

В финал прошли 10 студентов 4 и 5 курсов: Базис Виктория, Балицкая Галина, Козлова Ольга, Ничипорова Екатерина, Протасова Анна, Сологук Татьяна, Хованский Станислав, Черевако Елизавета, Юшкевич Елена Белорукова Анна.

Все студенты продемонстрировали прекрасное умение общаться с детьми, нашли подход к маленьким пациентам, показали  хорошую теоретическую и практическую подготовку.

Жюри конкурса оценивало каждый этап проведения лечебно-профилактических манипуляций. Выбрать самого лучшего было очень сложно.

После подведения итогов жюри  присудило первое место Черевако Елизавете, 2 место –Сологук Татаьяне и Хованскому Станиславу, 3 место –Козловой Ольге, Ничипоровой Екатерине, Белоруковой Анне.

После объявления результатов студентам, занявшим призовые места, были вручены дипломы и памятные подарки.

Маленькие пациенты «SOS-Детской Деревни-Марьина Горка» подготовили маленький концерт: лучшие песни, танцы и стихи малыши посвятили своим докторам. Сотрудниками кафедры для всех собравшихся была организована кофе-пауза. Царила праздничная и по-домашнему уютная атмосфера.

Олимпиады по специальности позволяют студентам проверить и критически оценить  свои возможности, определиться в выборе дальнейших путей образования и самообразования. Для этого нужна смелость, стремление к освоению своей профессией, высокая мотивация к получению новых знаний.

Общение и помощь детям-воспитанникам семейного детского дома и приемной семьи наполнило  всех участников чем-то настоящим и искренним. Если мы все вместе смогли подарить этим малышам, познавшим за свою короткую жизнь так много горя и несчастий, хоть каплю тепла, любви и милосердия, то этот день прожит нами не напрасно!

Проведение Олимпиады на таком высоком уровне было бы невозможно без поддержки партнеров. Генеральным спонсором Олимпиады стала фирма «Дина Интернешнл» (ООО СП), которая наградила: за 1 место – недельной поездкой на стажировку в Германию, за 2  и 3 место- светополимерным материалом той же фирмы.

Коллектив кафедры стоматологии детского возраста БГМУ


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