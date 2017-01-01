22

сентября 2017 г.

Визит ректора Университета медицины и фармации Тиргу Мюреш, Леонарда Азимферея и Чрезвычайного и Полномочного Посла Румынии в Республике Беларусь г‑на Виорела Мошану в БГМУ.

19 сентября 2017 года Белорусский государственный медицинский университет посетила делегация из Румынии в составе ректора Университета медицины и фармации Тиргу Мюреш, профессора Леонарда Азимферея и Чрезвычайного и Полномочного Посла Румынии в Республике Беларусь г‑на Виорела Мошану.

Принял делегацию ректор университета А.В. Сикорский. На встрече также присутствовали проректор по международным связям В.В. Руденок и заведующий кафедрой иностранных языков М.Н. Петрова.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся обучения, систем организации высшего медицинского образования в Республике Румыния и Республики Беларусь.

Ректор университета А.В. Сикорский предоставил гостям информацию о Белорусском государственном медицинском университете - истории, структуре, организации учебной и научной деятельности БГМУ, специфике обучения иностранных граждан в университете.

Анатолий Викторович также отметил, что в университете обучаются более 7 тысяч студентов, свыше 1,5 тысяч составляют студенты, магистранты и клинические ординаторы из 62 стран мира. Ректор университета А.В. Сикорский также подчеркнул, что в области подготовки медицинских кадров БГМУ занимает лидирующее положение в Республике Беларусь и располагает высококвалифицированным преподавательским составом, современными клиническими базами, комфортабельными условиями проживания для студентов.

Ректор университета акцентировал внимание румынской стороны на том, что наибольшее значение университет придает повышению качества подготовки медицинских специалистов, обеспечиваемое внедрением инновационных форм и технологий обучения с помощью оснащения техническими средствами, используемыми в процессе обучения, совершенствованием учебных планов и программ, повышением квалификации преподавательского состава.

Анатолий Викторович также подчеркнул, что в учебном процессе большое внимание уделяется, прежде всего, практической подготовке будущих врачей. Чтобы максимально приблизить учебный процесс к будущим условиям деятельности врача, проводятся занятия в университетской лаборатории практических навыков. Возможности современных имитаторов пациента позволяют моделировать любые клинические ситуации и отрабатывать навыки выполнения манипуляций и вмешательств, особенно при неотложных состояниях.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества по направлению граждан Румынии на обучение в Белорусский государственный медицинский университет по специальностям 1-й и 2-й ступеней высшего образования, а также клинической ординатуры.

Румынской стороной была предложена возможность обмена студентами и преподавателями из Белорусского государственного медицинского университета.

Анатолий Викторович положительно отреагировал на предложение гостей из Румынии, а также отметил, что Белорусский государственный медицинский университет заинтересован принимать на обучение граждан из этой страны.

А.В. Сикорский выразил готовность развивать сотрудничество в сфере организации совместных конгрессов, съездов и интернет-конференций по актуальным проблемам медицины.

Ректор Университета медицины и фармации Тиргу Мюреш, профессор Леонард Азимферей предоставил информацию об Университете медицины и фармации Тиргу Мюреш - истории и структуре, образовательном процессе и научных исследований Университета медицины и фармации Тиргу Мюреш и поблагодарили ректора А. В. Сикорского за организацию встречи и представленную подробную информацию об университете.

Стороны подписали Соглашение об академическом и научном сотрудничестве между Белорусским государственным медицинским университетом и Университетом медицины и фармации Тиргу Мюреш.

Сотрудничество в рамках данного соглашения будет осуществляться по следующим направлениям:

обмен преподавателями, студентами, магистрантами и аспирантами, медицинскими специалистами;

разработка и реализация совместных образовательных программ;

обмен информацией, материалами и публикациями по академическим и научным вопросам;

организация и проведение совместных теле- и интернет-конференций, научно-практических конференций и симпозиумов по актуальным проблемам медицины.

В завершении встречи ректор университета А.В. Сикорский вручил гостям памятные сувениры и поблагодарил за визит, выразив надежду на установление долгосрочного двустороннего академического и научного сотрудничества с Румынией.

Дарья Никитина, методист отдела международных связей

Фото: Дмитрий Зеленковский

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