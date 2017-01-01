22

сентября 2017 г.

Визит в БГМУ делегации из Посольства Федеративной Республики Нигерии в Российской Федерации.

20 сентября2017 года Белорусский государственный медицинский университет посетила делегация Посольства Федеративной Республики Нигерии в Российской Федерации во главе с Поверенным в делах Гафай Ибрагим Усманом.

Основной целью визита делегации в БГМУ стало обсуждение вопросов углубления академического сотрудничества между БГМУ и Федеративной Республикой Нигерия, а также вопросов, касающихся направления нигерийских граждан для обучения в БГМУ по государственной программе.

Принял делегацию проректор по международным связям В.В. Руденок. На встрече также присутствовали декан медицинского факультета иностранных учащихся В.В. Давыдов и заведующий кафедрой иностранных языков М.Н. Петрова.

В. В. Руденок рассказал гостям о Белорусском государственном медицинском университете, в частности, о факультетах, учебном процессе, организации учебной и научной деятельности БГМУ. Проректор по международным связям подчеркнул, что в области подготовки медицинских кадров БГМУ занимает лидирующее положение в Республике Беларусь и располагает высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, современными клиническими базами, комфортабельными условиями проживания для студентов. Также он отметил, что в учебном процессе большое внимание уделяется, прежде всего, практической подготовке будущих врачей. Чтобы максимально приблизить учебный процесс к будущим условиям деятельности врача, проводятся занятия в университетской лаборатории практических навыков. Все это способствует тому, что образование, получаемое в вузе, весьма востребовано у иностранцев, в связи с чем среди иностранных абитуриентов существует конкурс.

Во время встречи гости также узнали о международных связях университета. Как известно, БГМУ ведет интенсивную международную деятельность, в частности, заключено более 100 соглашений о сотрудничестве с зарубежными университетами и международными организациями.

Владимир Витольдович Давыдов более подробно рассказал об обучении иностранных студентов, отметив, что в университете на данный момент обучается 31 студент из Нигерии, а также 4 клинических ординатора и 1 аспирант. Декан медицинского факультета иностранных учащихся сделал акцент на том, что студенты из этой страны зарекомендовали себя с лучшей стороны, в частности, являются способными к обучению, трудолюбивыми и дисциплинированными. Более того университет заинтересован, чтобы у нас обучалось больше студентов из Нигерии.

Члены делегации поблагодарили руководство БГМУ за организацию встречи и подробную информацию об университете, затем перешли к обсуждению конкретных проблем, решение которых будет способствовать более эффективному академическому сотрудничеству, особенно в вопросах направления нигерийских граждан для обучения в БГМУ по государственной программе. Стороны также договорились об участии сотрудников Посольства в международных мероприятиях, организованных университетом

В завершении встречи гостям вручили памятный сувенир и поблагодарили за визит, выразив надежду на установление долгосрочного сотрудничества с Федеративной Республикой Нигерия.

Карначева Анастасия, методист отдела международных связей

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