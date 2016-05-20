14

сентября 2017 г.

Визит делегации Королевства Саудовская Аравия в БГМУ.

В рамках визита Министерства образования Королевства Саудовская Аравия в Республику Беларусь 9 по 13 сентября 2017 г., 12 сентября 2017 года Белорусский государственный медицинский университет посетили Министр образования Саудовской Аравии Ахмед Мухаммед аль-Иса, помощник Министра образования Королевства Саудовская Аравия Нассер Ибрагим аль-Усман;, генеральный директор главного управления международного сотрудничества Министерства образования Королевства Саудовская Аравия Салим Мухаммед аль-Малик, первый секретарь Посольства Королевства Саудовская Аравия в Москве Фахад Аль-Рашид, второй секретарь Посольства Королевства Саудовская Аравия в Москве Ахмад Аль-Иса.

Принял гостей ректор университета Сикорский А.В. На встрече также присутствовали главный специалист управления международного сотрудничества Министерства образования Республики Беларусь Хацкевич И.В, проректор по международным связям Руденок В.В., декан медицинского факультета иностранных учащихся Давыдов В.В. и заведующий кафедрой иностранных языков Петрова М.Н.

Основной целью визита в Республику Беларусь являлась выработка эффективного механизма реализации Меморандума о взаимопонимании между Министерством образования Республики Беларусь и Министерством образования Королевства Саудовская Аравия по вопросам сотрудничества в сфере образования и науки (от 20.05.2016), определение приоритетных направлений двустороннего взаимодействия.

В ходе официальной встречи ректор университета А.В. Сикорский рассказал гостям об истории создания и деятельности университета, открытии факультетов, а также о современной структуре университета и организации учебной и научной деятельности.

Ректор подчеркнул, что наибольшее значение университет придает повышению качества подготовки медицинских специалистов, обеспечиваемое внедрением инновационных форм и технологий обучения, усовершенствованием учебных планов и программ, повышением квалификации преподавательского состава.

Кроме того, в учебном процессе акцент сделан, прежде всего, на практической подготовке будущих врачей. Максимально приблизить учебный процесс к будущим условиям деятельности врача дает возможность проведение занятий в университетской лаборатории практических навыков. Возможности современных имитаторов пациента позволяют моделировать любые клинические ситуации и отрабатывать навыки выполнения манипуляций и вмешательств, особенно при неотложных состояниях.

Белорусский государственный медицинский университет активно сотрудничает с зарубежными коллегами из России, Казахстана, Японии, Польши, Швеции, Канады и других стран в области обмена информацией, материалами и публикациями по академическим и научным вопросам.

Помимо учебной и научной деятельности, руководство университета развивает студенческую самодеятельность, стимулирует участие студентов в спортивных мероприятиях, международных олимпиадах и конкурсах.

Анатолий Викторович выразил готовность установить в будущем тесные отношения по различным аспектам сотрудничества с Саудовской Аравией, в частности, выдвинул предложение о совместной публикации научных журналов, а также выразил желание принимать студентов из Саудовской Аравии для обучения в БГМУ.

Стороны обсудили процесс подготовки специалистов, систему послевузовского образования, а также правила и порядок приема иностранных граждан.

Министр образования Королевства Саудовская Аравия отметил высокую организацию системы медицинского образования в Республике Беларусь, а также выразил заинтересованность в совместных проектах с нашим университетом.

В завершении встречи ректор университета А.В. Сикорский вручил гостям памятный белорусский сувенир, поблагодарив гостей за визит, и выразив надежду на установление долгосрочного двустороннего академического и научного сотрудничества с Королевством Саудовская Аравия.

Анастасия Карначева, методист отдела международных связей

Фото: Дмитрий Зеленковский

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