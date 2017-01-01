12

сентября 2017 г.

Встреча ректора с иностранными выпускниками МГМИ (БГМУ) из Ливана.

7 сентября 2017 года состоялась встреча ректора Белорусского государственного медицинского университета Сикорского А.В. с выпускниками МГМИ(БГМУ) из Ливана. На встрече присутствовали: проректор по международным связям Руденок В.В, декан медицинского факультета иностранных учащихся Давыдов В.В, декан ФПО И ДП Аветисов А.Р., первая заведующая кафедрой русского языка Санникова А.В., первый куратор землячества Ливана Стельмах И.А., заведующая кафедрой белорусского и русского языков в настоящее время Мельникова Т.Н., зам. завкафедрой белорусского и русского языков по воспитательной работе Самуйлова Т.И. и председатель Ассоциации иностранных выпускников БГМУ Шарапа А.А.

В составе делегации Ливана было восемь докторов – восемь выпускников МГМИ(БГМУ) разных лет:

Насиб Ибрагим – кардиолог, заведующий отделением инвазивной кардиологии больницы Жабал-Амел в г. Тир, выпускник 1982 года; Хассан Хамад Далул – дерматовенеролог частной клиники в г. Бейруте, выпускник 1986 года; Ассад Фрайжи – нейрохирург, кандидат медицинских наук, председатель комиссии врачей в ливано-французской больнице г. Захли, выпускник 1987 года (диплом с отличием); Гассан Ашур – педиатр, председатель центра по охране здоровья матери и ребёнка г. Тибнина, выпускник 1987 года; Баррак Шакер – оториноларинголог в г. Триполи, выпускник 1987 года; Али Туфели – травматолог, медицинский директор государственной больницы г. Набатии, выпускник 1988 года; Валид Абдо – уролог, главный врач района Захли, выпускник 1988 года; Тарек Харб – рентгенолог в г. Бейруте, выпускник 1993 г.

Открывая встречу, ректор БГМУ Сикорский А.В. поблагодарил выпускников за то, что они не забывают родной вуз и поддерживают с ним отношения, за то, что их дети и родственники учились и продолжают учиться в нашем университете.

В мультимедийной презентации Анатолий Викторович познакомил выпускников с новой информацией о Белорусском государственном медицинском университете, его структурой, организацией учебного процесса, рассказал о международном сотрудничестве БГМУ, партнерах вуза в сфере академического и научного обмена, о том, что БГМУ располагает высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, современными клиническими базами, комфортабельными условиями проживания для студентов. Ректор также подчеркнул, что наибольшее значение университет придает повышению качества подготовки медицинских специалистов. Познакомил Анатолий Викторович выпускников и с университетской лабораторией практических навыков, которая позволяет максимально приблизить учебный процесс к будущим условиям деятельности врача.

«Благодаря подготовленным и размещенным на сайте университета учебным материалам, -отметил Анатолий Викторович,- студенты БГМУ имеют возможность самостоятельно совершенствовать свои знания и готовиться к практическим занятиям. После 3 курса многие студенты совмещают учебный процесс с работой в качестве среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения.

В целях контроля и совершенствования учебного процесса руководство университета проводит интерактивное анкетирование среди студентов и руководителей учреждений здравоохранения, на базах которых студенты БГМУ проходят практику. Кроме того, у администрации есть возможности получения информации об успеваемости, о посещении лекций, семинаров и практических занятий студентами на официальном сайте БГМУ.

Помимо учебной и научной деятельности, руководство университета стимулирует участие студентов в олимпиадах и конкурсах, в художественной самодеятельности и спортивных мероприятиях.»

Анатолий Викторович также отметил, что в университете обучаются более 7 тысяч студентов, свыше полутора тысяч составляют студенты из разных стран мира. Белорусский государственный медицинский университет активно сотрудничает с зарубежными коллегами из разных стран. Ректор подчеркнул, что Белорусский государственный медицинский университет занимает лидирующее положение в Республике Беларусь не только среди учреждений высшего медицинского образования, но и в целом в общей системе подготовки специалистов с высшим образованием.

Анатолий Викторович сказал: «Мы высоко ценим вашу дружбу и гордимся нашими разносторонними связями! Желаем мира и процветания вашей стране и ливанскому народу, счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!»

Проректор БГМУ по международным связям Руденок В.В. сказал: «Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в стенах нашего университета, где вам всегда рады и где вы — желанные гости. Девять лет назад Беларусь впервые принимала выпускников из всех стран мира — людей, которых связывали годы студенческой дружбы. Сегодня поздравляю вас с новой встречей. Дорогие выпускники, мы рады приветствовать вас в Беларуси, которую, надеюсь, вы всегда будете считать своим родным домом. Международное сообщество выпускников наших вузов с каждым годом увеличивается. Мы гордимся тем, что более 400 выпускников из Ливана достойно представляют научные и образовательные традиции отечественной высшей школы не только у себя на родине, но и за её пределами. Отрадно, что иностранные выпускники стремятся сохранить связи с родным вузом. Этому делу успешно служит Ассоциация иностранных выпускников БГМУ и Ассоциация выпускников российских, белорусских (советских) вузов в Ливане. Надеемся, что наша встреча станет не только встречей старых друзей, но и заложит основу новым проектам и инициативам не только в области медицинского образования, но и в целом послужит укреплению многогранного сотрудничества нашей страны с государством, которое вы представляете. Сделав когда-то выбор в пользу нашего вуза, вы получили здесь хорошее образование и заложили основу для профессиональной карьеры. Многие из вас достигли высоких успехов в медицине. Мы глубоко ценим ваше стремление сохранить дружеские связи с альма матер и с нашей страной. БГМУ заинтересован как в межвузовском сотрудничестве, так и в деятельности по привлечению иностранных студентов со всего мира для обучения в университете, в том числе и из Ливана».

«Мы рассчитываем на ваше заинтересованное участие во всех наших совместных проектах. И ваше блестящее владение русским языком является подспорьем для этой благородной миссии. Мы будем помнить вас и всегда ждать. Вы — наши выпускники!»- сказал Василий Васильевич .

Кроме того, стороны обсудили вопросы, касающиеся особенностей систем высшего медицинского образования Беларуси и Ливана. Выпускники рассказали об особенностях и структуре медицинского образования в Ливане, об организации учебного процесса в ливанских медицинских университетах, о правилах поступления в вузы Ливана, высказали свои пожелания.

Ректор университета А.В. Сикорский затронул вопросы сотрудничества в сфере подготовки кадров для практического здравоохранения в Ливане. Анатолий Викторович заявил о стремлении развивать сотрудничество с Ливаном в области подготовки врачей, в частности, обсуждалась возможность открытия в Ливане подготовительного отделения, которое проводило бы обзорные лекции по биологии, химии и другим основным направлениям, необходимым для подготовки к поступлению в БГМУ.

На встрече выпускники признавались в любви к Беларуси, к Минску, выражали искреннюю благодарность ректору, проректору, деканам и преподавателям за их труд, за терпение, понимание и поддержку. Выпускники рассказали, что, вернувшись на родину, никогда не забывали свой институт, общежитие, годы учебы, которые для них стали самым счастливым временем в жизни, и, конечно же, своих преподавателей.

Поделились своими воспоминаниями куратор землячества Ливана в те годы Стельмах И.А., первая завкафедрой белорусского и русского языков Санникова Алла Владимировна.

Выпускники БГМУ из Ливана положительно оценили все предложения, отметив готовность к развитию сотрудничества, особенно их заинтересовали вопросы, связанные с повышением квалификации.

В завершении встречи ректор университета А.В. Сикорский вручил гостям памятные сувениры и поблагодарил за визит, выразив надежду на развитие долгосрочного двустороннего сотрудничества с Ливаном.

Гости из Ливана вручили ректору огромный торт, на котором была надпись: «Спасибо, alma mater БГМУ!»

Председатель Ассоциации иностранных выпускников БГМУ А.А.Шарапа

Фото: Дмитрий Зеленковский

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