6

сентября 2017 г.

Визит делегации префектуры Фукусима (Япония) в БГМУ.

В рамках визита в Республику Беларусь делегации префектуры Фукусима (Япония) с 3 по 5 сентября 2017 года, 4 сентября 2017 Белорусский государственный медицинский университет посетили Генеральный директор Департамента социального обеспечения и здравоохранения, Исполнительный комитет префектуры Фукусима Идэ Такатоси, Главный врач больницы общего профиля «Хоси» (Hoshi General Hospital), Вице-президент медицинской ассоциации префектуры Фукусима Хоси Хокуто, Исполнительный директор медицинской ассоциации префектуры г.Фукусима Баба Ёсинори, Заместитель начальника Управления по исследованию здоровья населения, Департамент социального обеспечения и здравоохранения, Исполнительный комитет префектуры Фукусима Канари Юмико и Сотрудник Управления по исследованию здоровья населения, Департамент социального обеспечения и здравоохранения, Исполнительный комитет префектуры Фукусима Сато Тацуя.

Принял делегацию ректор университета А.В. Сикорский. На встрече также присутствовали, проректор по международным связям В.В. Руденок, заведующий кафедрой радиационной медицины и экологии, профессор А.Н. Стожаров, заведующая кафедрой иностранных языков М.Н. Петрова.

Основные темы для обсуждения включали в себя оценку состояния здоровья населения регионов, пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС, на современном этапе, снижение медицинских последствий радиационных катастроф, а также профилактические меры по охране здоровья населения пострадавших регионов.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с воздействием радиации на организм человека, обменялись мнениями о последствиях радиации, в частности о проблеме рака щитовидной железы и вероятности других прямых её последствий, а также вопросы, касающиеся ликвидации последствий катастроф на атомных электростанциях.

Также стороны обсудили процесс изучения радиационной медицины в БГМУ и других ВУЗах медицинского профиля нашей страны. Была отмечена важность создания кафедры радиационной медицины и экологии в нашем университете, которая является ведущей в своей отрасли в системе медицинского образования.

Заведующий кафедрой радиационной медицины и экологии, профессор А.Н Стожаров рассказал о научной работе кафедры, в частности, об исследованиях, которые проводятся в нашей стране, а также об успешном сотрудничестве с японскими коллегами в области радиационной медицины.

Стороны договорились о необходимости проведения совместных научных исследований в области радиационной медицины, в том числе организации совместных конференций, публикаций в журналах и выпуске учебных пособий.

В завершении встречи ректор университета А.В. Сикорский вручил гостям памятные сувениры и поблагодарил за визит, выразив надежду на установление долгосрочного двустороннего научного сотрудничества.

Анастасия Карначева, методист отдела международных связей

Фото: Дмитрий Зеленковский

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