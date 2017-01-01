25

августа 2017 г.

Визит делегации Вооруженных сил Республики Молдова в БГМУ.

24 августа 2017 года Белорусский государственный медицинский университет посетила делегация Вооруженных сил Республики Молдова в составе главного хирурга Министерства обороны Республики Молдова, полковника медицинской службы Фиодора Потлога, заместителя начальника Центрального клинического военного госпиталя по лечебно-диагностической работе, полковника медицинской службы Сержиу Брункъ и начальника отделения травматологии Центрального клинического военного госпиталя, подполковника медицинской службы Иона Скриплюка.

Принял делегацию Вооруженных сил Республики Молдова первый проректор университета профессор С.В. Губкин.

На встрече также присутствовали начальник военно-медицинского факультета, полковник медицинской службы профессор В.Г. Богдан, заместитель начальника государственного учреждения «432 Ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь» по идеологической работе полковник В.И. Матюш, заместитель начальника военно-медицинского факультета по учебной и научной работе-начальник учебного отдела полковник медицинской службы, доцент О.С. Ишутин, а также начальник учебно-методического отдела Н.А. Еленская и начальник учебного отдела Н.В. Фомченко.

Целью визита делегации Вооруженных сил Республики Молдова стало знакомство со структурой и деятельностью Белорусского государственного медицинского университета, а также спецификой организации подготовки военно-медицинских кадров на военно-медицинском факультете.

В ходе официальной встречи начальник военно-медицинского факультета полковник медицинской службы В. Г. Богдан представил гостям доклад-презентацию об истории создания и деятельности факультета за годы его существования, его структуре и организации подготовки военно-медицинских кадров для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, порядке приема граждан для обучения на факультете, материально-техническом оснащении кафедр факультета, наличии учебно-методической и научной литературы, а также научной деятельности сотрудников факультета.

В.Г. Богдан также подчеркнул, что военно-медицинский факультет в Республике Беларусь является старейшим факультетом среди подобных учреждений военного образования. Он также отметил, что в настоящее время на факультете работают 42 преподавателя, из них: 8 докторов медицинских наук, 17 кандидатов медицинских наук, 6 профессоров и 11 доцентов. Три сотрудника факультета носят почетное звание «Заслуженный врач Республики Беларусь».

Приоритетными направлениями научных исследований сотрудников военно-медицинского факультета, по словам профессора Богдана, являются вопросы организации медицинского обеспечения войск в мирное и военное время, изучение этиологии, патогенеза, клиники и лечения боевой хирургической и терапевтической патологии, а также профилактики заболеваний военнослужащих в мирное время.

Начальник факультета отметил, что сотрудниками возглавляемого им военно-медицинского учреждения образования получено 56 патентов на изобретения и 102 удостоверения на рационализаторские предложения. Кроме того, учеными факультета, за время его деятельности защищены 24 диссертационные работы, из них 10 – докторских.

За время существования факультета в его стенах подготовлено более 500 офицеров медицинской службы для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, 37 из которых получили диплом с отличием, а 10 выпускников окончили факультет с золотой медалью.

Полковником медицинской службы В.Г. Богданом было отмечено, что на базе кафедры организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины факультета проводится переподготовка специалистов, имеющих среднее специальное образование по специальности «Медицинское обеспечение воинской деятельности» с присвоением им квалификации «Военный фельдшер» и воинского звания «Прапорщик».

С 2006 года на факультете издается рецензируемый научно-практический журнал для военных врачей «Военная медицина». На данный момент уже издано 44 выпуска журнала.

На протяжении всего своего существования военно-медицинский факультет является лидером среди себе подобных, о чем говорят первые места, которые его коллектив неизменно занимает по итогам смотров-конкурсов, проводимых один раз в два года среди военных факультетов учреждений высшего образования Республики Беларусь.

Далее в продолжение деловой беседы первый проректор С.В. Губкин представил гостям презентацию с информацией о Белорусском государственном медицинском университете, об истории, структуре, учебном процессе, организации учебного процесса, международном сотрудничестве БГМУ, партнерах вуза в сфере академического и научного обмена, а также рассказал о возможности получения информации об успеваемости, о посещении лекций, семинаров и практических занятий студентами на официальном сайте БГМУ и отметил, что БГМУ располагает высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, современными клиническими базами, комфортабельными условиями проживания для студентов.

С.В. Губкин также подчеркнул, что наибольшее значение университет придает повышению качества подготовки медицинских специалистов, обеспечиваемое внедрением инновационных форм и технологий обучения, усовершенствованием учебных планов и программ, повышением квалификации преподавательского состава. В учебном процессе акцент сделан, прежде всего, на практической подготовке будущих врачей. Максимально приблизить учебный процесс к будущим условиям деятельности врача дает возможность проведение занятий в университетской лаборатории практических навыков. Возможности современных имитаторов пациента позволяют моделировать любые клинические ситуации и отрабатывать навыки выполнения манипуляций и вмешательств, особенно при неотложных состояниях.

Благодаря подготовленным и размещенным на сайте университета учебным материалам студенты БГМУ имеют возможность самостоятельно совершенствовать свои знания и готовиться к практическим занятиям. В целях контроля и совершенствования учебного процесса руководство университета проводит интерактивное анкетирование среди студентов и руководителей учреждений здравоохранения, на базах которых студенты БГМУ проходят практику. После 3 курса многие студенты совмещают учебный процесс с работой в качестве среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения, на 6 курсе введено обязательное дежурство студентов. На базе университета действуют 24 научные школы, занимающиеся исследованиями в области естественных и медицинских наук. Помимо учебной и научной деятельности, руководство университета развивает студенческую самодеятельность, стимулирует участие студентов в спортивных мероприятиях, международных олимпиадах и конкурсах.

Гости из Республики Молдова в свою очередь рассказали о своей профессиональной врачебной, учебной и научной деятельности, а также отметили важность направлений деятельности, по которым ведется работа на военно-медицинском факультете в Белорусском государственном медицинском университете. Они выразили заинтересованность в совместном сотрудничестве между медицинскими службами Вооруженных сил Республики Молдова и Вооруженных Сил Республики Беларусь, это положило бы, по их мнению, начало установлению тесных контактов между военными медиками Беларуси и Молдовы.

В завершении встречи первый проректор университета С.В. Губкин поблагодарил гостей за визит и выразил надежду на установление долгосрочного плодотворного сотрудничества с Республикой Молдова.

Обе стороны обменялись памятными сувенирами.

После официального приема для гостей была проведена экскурсия по университету.

Дарья Никитина, методист отдела международных связей

Ишутин О.С., к.м.н., доцент, полковник медицинской службы, заместитель начальника факультета по учебной и научной работе-начальник учебного отдела

Фото: Алла Лешок

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