9

августа 2017 г.

Визит делегации Министерства здравоохранения Республики Ирак в БГМУ.

В рамках официального визита в Республику Беларусь делегации Министерства здравоохранения Республики Ирак с 4 по 11 августа 2017 года, 7 августа 2017 Белорусский государственный медицинский университет посетили и.о. заместителя Министра здравоохранения по техническим вопросам Хазема Абдулраззака Аль Джумайли, а также сотрудники посольства Республики Ирак в Республике Беларусь.

Основной целью визита делегации из Республики Ирак в Республику Беларусь стало проведение переговоров по вопросам сотрудничества в области здравоохранения и фармацевтики.

Принял делегацию ректор университета А.В. Сикорский. На встрече также присутствовали заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь В.Д. Шило, начальник отдела внешних связей Министерства здравоохранения Республики Беларусь А.Н. Грушковский, проректор по международным связям В.В. Руденок, заведующая кафедрой иностранных языков М.Н. Петрова.

Ректор ознакомил гостей с историей, структурой, учебным процессом, организацией учебной и научной деятельности БГМУ. Особый акцент Анатолий Викторович сделал на сочетании классического и современного подходов в рамках подготовки студентов, ведь именно такой способ является наиболее эффективным.

Гостям также была предоставлена возможность посмотреть видеоролик о процессе подготовки студентов в университетской лаборатории практических навыков. Возможности современных имитаторов пациента позволяют моделировать любые клинические ситуации и отрабатывать навыки выполнения манипуляций и вмешательств, особенно при неотложных состояниях.

Ректор особо подчеркнул значимость международной деятельности для университета. БГМУ заинтересован как в межвузовском сотрудничестве, так и в деятельности по привлечению иностранных студентов со всего мира для обучения в университете. Анатолий Викторович обозначил лечебное дело и стоматологию в качестве наиболее востребованных специальностей у иностранных граждан.

Ректор также отметил, что Белорусский государственный медицинский университет занимает лидирующее положение в Республике Беларусь не только среди учреждений высшего медицинского образования, но и в целом в общей системе подготовки специалистов с высшим образованием.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, касающиеся особенностей систем высшего медицинского образования Беларуси и Ирака. И.о. заместителя Министра здравоохранения по техническим вопросам Хазем Абдулраззак Аль Джумайли рассказал белорусским коллегам об особенностях и структуре медицинского образования в Республике Ирак, об организации учебного процесса в иракских медицинских университетах.

Наряду с информацией об университете, Анатолий Викторович выдвинул несколько предложений на рассмотрение Хазема Абдулраззака Аль Джумайли, направленных на создание условий для более эффективного сотрудничества между странами в области здравоохранения. Так было заявлено о желании организации совместных проектов по наиболее значимым медицинским проблемам, а также намерении приглашать коллег из Ирака для участия в различных конференциях и съездах, посвященных этим вопросам.

Хазем Абдулраззак Аль Джумайли отметил готовность Республики Ирак к развитию всесторонних взаимовыгодных партнерских отношений с Республикой Беларусь, и в частности с Белорусским государственным медицинским университетом. Среди наиболее перспективных сфер сотрудничества Хазем Абдулраззак Аль Джумайли выделил кардиохирургию, трансплантологию и онкологию, предложив белорусским коллегам проработать вопрос о налаживании сотрудничества в данных сферах.

Ректор университета А.В. Сикорский затронул вопросы сотрудничества в сфере подготовки кадров для практического здравоохранения Республики Ирак. Анатолий Викторович заявил о стремлении развивать сотрудничество с Ираком в области подготовки врачей, в частности, обсуждалась возможность открытия в Ираке подготовительного отделения, которое проводило бы обзорные лекции по биологии, химии и другим основным направлениям, необходимым для подготовки к поступлению в БГМУ.

А.В. Сикорский также отметил готовность университета к установлению сотрудничества с медицинскими учреждениями высшего образования Республики Ирак на долговременной договорной основе.

Представители делегации из Ирака положительно оценили все предложения белорусской стороны, отметив готовность к развитию сотрудничества.

В завершении встречи ректор университета А.В. Сикорский вручил гостям памятные сувениры и поблагодарил за визит, выразив надежду на установление долгосрочного двустороннего сотрудничества с Республикой Ирак.

Анастасия Карначева, методист отдела международных связей

Фото: Алла Лешок

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