19

июля 2017 г.

Итоги клинической практики студентов из России, Польши и Украины.

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет» с каждым годом расширяет сотрудничество с зарубежными университетами-партнерами в области студенческой мобильности. Задача программ студенческой мобильности – это интернационализация высшего образования и культурная интеграция молодежи разных стран.

Студенческая мобильность по линии межуниверситетского сотрудничества организуется в рамках прямых двухсторонних и многосторонних соглашений между Белорусским государственным медицинским университетом и ВУЗами других стран.

В этом году Белорусский государственный медицинский университет принял на практику рекордное число студентов из университетов-партнеров России, Польши и Украины:

Медицинского университета г. Белостока (Республика Польша);

Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (г. Москва, Российская Федерация);

Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация);

Кировского государственного медицинского университета (г. Киров, Российская Федерация);

Самарского государственного медицинского университета (г. Самара, Российская Федерация);

Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (г. Москва, Российская Федерация);

Харьковского национального медицинского университета (г. Харьков, Украина).

Для студентов из университетов-партнеров БГМУ была разработана программа прохождения производственной практики в соответствии с заявленными разделами: терапия, хирургия, гигиена и эпидемиология, педиатрия и детская хирургия, терапевтическая и ортопедическая стоматология.

Обучение проходило на кафедре кардиологии и внутренних болезней, 1-ой кафедре хирургических болезней, 1-й кафедре детских болезней, кафедре детской хирургии, кафедре ортопедической стоматологии, 1-й кафедре терапевтической стоматологии, кафедре челюстно-лицевой хирургии Белорусского государственного медицинского университета, а также на базе ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии».

За это время студенты имели возможность присутствовать на клинических обходах и консилиумах профессорско-преподавательского состава кафедр, в отделениях кардиологии, пульмонологии, эндокринологии, и неврологии УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», отделении экстренной хирургии УЗ «10-я городская клиническая больница», УЗ «2-я городская детская клиническая больница», РНПЦ Детской хирургии, УЗ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника», ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии».

Программой пребывания студентов также было предусмотрено знакомство с культурной жизнью г. Минска, посещение достопримечательностей столицы. Кураторы-студенты БГМУ подготовили для гостей насыщенную культурную программу. Для гостей была организована экскурсия в исторический центр Минска, посещение Белорусского государственного цирка, Белорусского государственного музея истории Великой отечественной войны, Национального художественного музея Республики Беларусь, духовно-интеллектуальной сокровищницы белорусской культуры - Национальной библиотеки Беларуси, а также аквапарка.

13 июля студенты встретились с проректором по международным связям В.В. Руденком. На встрече также присутствовали: начальник отдела международных связей В.В. Бойко, декан стоматологического факультета С.Н. Пархамович и координатор программы сотрудничества БГМУ с Медицинским университетом г. Белостока, заведующий кафедрой медицинской и биологической физики, доцент М.В. Гольцев

Во время встречи обсуждались итоги прохождения производственной практики, студенты поделились впечатлениями и заинтересовавшими их методами работы и направлениями современной медицины.

Проректор по международным связям В.В. Руденок поздравил студентов с успешным завершением производственной практики и пожелал успехов в учебе и будущей профессиональной деятельности. Василий Васильевич также выразил отдельную благодарность руководству вузов-партнеров за развитие студенческой мобильности, отметив готовность университета и в будущем поддерживать партнерские связи.

Координатор программы сотрудничества БГМУ с медицинским университетом г. Белостока, заведующий кафедрой медицинской и биологической физики, доцент М.В. Гольцев также поздравил студентов с успешным освоением новых знаний и навыков. Михаил Всеволодович особо поблагодарил польских студентов, отметив, что уже более 10 лет в рамках межуниверситетского соглашения о студенческих обменах студенты Медицинского университета г. Белостока проходят двухнедельную практику в Белорусском государственном медицинском университете, в свою очередь студенты БГМУ приезжают в Медицинский университет г. Белостока для прохождения практики в его клиниках. За это время между университетами установились дружеские партнерские отношения. В связи с этим, Михаил Всеволодович выразил надежду на продолжение столь же плодотворного сотрудничества с Медицинским университетом г. Белостока в области студенческого обмена.

Декан стоматологического факультета С.Н. Пархамович с удовлетворением отметил, что число студентов-стоматологов, проходящих практику на стоматологическом факультете Белорусского государственного медицинского университета, с каждым годом растет, а также расширятся круг партнеров. Сергей Николаевич подчеркнул, что за время прохождение практики студенты закрепили требуемый перечень навыков помощника врача-стоматолога (ортопеда) и помощника врача-стоматолога (терапевта), выразив надежду, что данные навыки будут использованы студентами в их будущей карьере в качестве дипломированных врачей-стоматологов. Кроме того, С.Н. Пархамович выразил благодарность руководству Самарского государственного медицинского университета, Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, Кировского государственного медицинского университета и Харьковского национального медицинского университета за проделанную работу в реализации программ студенческой мобильности.

Отдельную благодарность Сергей Николаевич выразил доценту кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета Самуткиной Марине Геннадьевне за представление лекции для студентов стоматологического факультета БГМУ на тему «Основные направления работы кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета. Навигационные системы в дентальной имплантации».

Начальник отдела международных связей В.В. Бойко выразила благодарность руководству университетов-партнеров за проявленную инициативу и активное развитие сотрудничества с сфере студенческого обмена, а также за предоставленную возможность прохождения производственной практики студентам БГМУ. Отмечая важность развития межвузовского сотрудничества в сфере студенческих обменов, В.В. Бойко подчеркнула, что пользуясь преимуществами студенческой мобильности, студенты получают отличную возможность познакомиться с культурой и системой образования другой страны и приобрести бесценный опыт.

С каждым годом число представителей дружественных вузов, готовых делиться своим опытом и развивать сотрудничество в сфере студенческих обменов только растёт. В текущем году впервые на практику в Белорусский государственный медицинский университет приехали студенты Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова и Харьковского национального медицинского университета. Кроме того, увеличилось число студентов из Медицинского университета г. Белостока, Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, Кировского государственного медицинского университета и Самарского государственного медицинского университета приезжающих на практику в БГМУ.

Варвара Вадимовна выразила надежду, что прохождение практики в ведущем медицинском университете Республики Беларусь станет хорошим дополнением к диплому о высшем образовании.

Студенты-практиканты в свою очередь поблагодарили руководство БГМУ за предоставленную возможность пройти производственную практику на клинических и поликлинических базах университета, а также отметили хорошо организованную работу в клиниках и высокий профессиональный уровень белорусских специалистов. Студенты высоко оценили содержание программы производственной практики и подчеркнули значимость обмена опытом для них как будущих специалистов.

В завершении встречи начальник отдела международных связей В.В. Бойко, декан стоматологического факультета С.Н. Пархамович и координатор программы сотрудничества БГМУ с Медицинским университетом г. Белостока, заведующий кафедрой медицинской и биологической физики, доцент М.В. Гольцев еще раз поздравили студентов и вручили сертификаты о прохождении практики, пожелав успехов в освоении выбранной профессии.

В.В. Бойко, начальник отдела международных связей

Фото: Дмитрий Зеленковский

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