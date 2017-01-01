17

июля 2017 г.

Итоги клинической практики студентов из Государственного медицинского университета Туркменистана в БГМУ.

Подведены итоги клинической практики студентов Государственного медицинского университета Туркменистана - партнера Белорусского государственного медицинского университета по международному сотрудничеству.

В рамках межуниверситетского соглашения об академическом и научном сотрудничестве между Белорусским государственным медицинским университетом (г. Минск, Республика Беларусь) и Государственным медицинским университетом Туркменистана (Туркменистан) в Белорусском государственном медицинском университете проходили клиническую практику студенты Государственного медицинского университета Туркменистана. В этом году на клинических базах 1-й кафедре хирургических болезней, кафедре кардиологии и внутренних болезней и кафедре акушерства и гинекологии под руководством заведующих кафедрами - профессора Кондратенко Г.Г., профессора Митьковской Н.П. и профессора Можейко Л.Ф., преподавателей университета - доцента Василевича А.П., ассистента Ласкиной О.В., ассистента Рубаховой Н.Н. и опытных докторов прошли производственную практику по хирургии, терапии и акушерству и гинекологии 5 студентов из университета-партнера.





После завершения практики туркменских студентов принял ректор университета А.В. Сикорский. На встрече присутствовали проректор по международным связям В.В. Руденок и декан медицинского факультета иностранных учащихся В.В. Давыдов.

А.В. Сикорский представил гостям информацию о Белорусском государственном медицинском университете и системе здравоохранения в Республике Беларусь, а также поинтересовался впечатлениями и пожеланиями гостей.

Студенты из Туркменистана поблагодарили ректора университета А.В. Сикорского за хорошую организацию работы в клиниках, отметили профессионализм преподавателей университета, высокий уровень оказания медицинской помощи в Республике Беларусь, внимательное отношение белорусских врачей к пациентам, а также выразили заинтересованность пройти подготовку в клинической ординатуре БГМУ после завершения обучения в своем университете.

Особую благодарность туркменские гости выразили руководству БГМУ и лидерам туркменского землячества университета за организацию замечательной культурной программы, позволившую им глубже узнать историю, традиции и современную жизнь населения Республики Беларусь.

В конце встречи ректор университета А.В. Сикорский вручил туркменским студентам сертификаты о прохождении практики, пожелал успехов в будущей профессиональной деятельности, а также пригласил продолжить подготовку в клинической ординатуре БГМУ после получения диплома Государственного медицинского университета Туркменистана.

В.В. Бойко, начальник отдела международных связей

Фото: Дмитрий Зеленковский

Поделитесь