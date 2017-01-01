26

мая 2017 г.

Партнерские связи БГМУ и Медицинского университета г. Белостока плодотворно развиваются. Визит профессора Яцека Никлинского.

Научное и академическое сотрудничество между учреждением образования «Белорусский государственный медицинский университет» и Медицинским университетом г. Белостока (Республика Польша) плодотворно развивается уже более 12 лет.

В рамках договора об академическом и научном сотрудничестве между учреждением образования «Белорусский государственный медицинский университет» и Медицинским университетом г. Белостока (Республика Польша)с 24 по 26 мая 2017 года в Белорусском государственном медицинском университете находится с визитом заведующий кафедрой клинической молекулярной биологии Медицинского университета г. Белостока, профессор Яцек Никлинский.

По ежегодной традиции профессор Яцек Никлинский приехал в университет с целью обсуждения текущих и перспективных вопросов академического и научного сотрудничества между двумя университетами, а также чтения лекции для профессорско-преподавательского состава и студентов БГМУ.

Принял польского гостя ректор Белорусского государственного медицинского университета А. В. Сикорский. Во встрече также приняли участие проректор по научной работе О.К. Доронина, проректор по международным связям, профессор В.В. Руденок, координатор программы сотрудничества, заведующий кафедрой медицинской и биологической физики, доцент М.В. Гольцев. Стороны обсудили текущие и перспективные вопросы научного и академического сотрудничества между Белорусским государственным медицинским университетом и Медицинским университетом г. Белостока.

После официальной встречи с ректором университета А.В. Сикорским профессор Яцек Никлинский прочитал лекцию по актуальным вопросам онкологии для профессорско-преподавательского состава и студентов университета.

Дарья Никитина, методист отдела международных связей

Фото: Дмитрий Зеленковский

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