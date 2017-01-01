24

мая 2017 г.

Визит партнерской делегации из Университета Западного Онтарио (Канада) в БГМУ.

В рамках соглашения об академическом и научном сотрудничестве между Белорусским государственным медицинским университетом и Университетом Западного Онтарио (г. Лондон, Канада) 22 мая 2017 года учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет» посетила делегация Университета Западного Онтарио в составе координатора программы сотрудничества между Белорусским государственным медицинским университетом и Университетом Западного Онтарио, профессора Чака Руда и директора клиники инвазивной кардиологии, профессора Патрика Тифи, приглашенных в БГМУ c целью участия в республиканской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы кардиологии: междисциплинарный консенсус при коморбидной патологии», совместных с белорусскими специалистами лечебно-диагностических мероприятиях в области инвазивной кардиологии, обсуждения направлений сотрудничества на текущий год, чтения лекций для студентов и профессорско-преподавательского состава учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет».

Делегацию принял ректор Белорусского государственного медицинского университета А. В. Сикорский. Во встрече также приняли участие: проректор по международным связям, профессор В.В. Руденок, заведующий кафедрой кардиологии и внутренних болезней, профессор Н.П. Митьковская, профессор кафедры нормальной физиологии А.И. Кубарко, заместитель заведующего по учебной работе кафедры кардиологии и внутренних болезней Е.А. Григоренко, ассистент кафедры кардиологии и внутренних болезней А.Ф. Пинчук.

Открыл встречу ректор университета А. В. Сикорский, выразив благодарность канадским коллегам за долгие годы плодотворного сотрудничества между БГМУ и Университетом Западного Онтарио, за крепкую дружбу и возможность обмена опытом.

Ежегодно сотрудниками кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ совместно с канадскими коллегами проводятся республиканские научно-практические конференции и форумы, посвященные достижениям и актуальным проблемам современной мировой кардиологии, совместные с белорусскими специалистами лечебно-диагностические мероприятия в области инвазивной кардиологии, анализируется международный опыт и результаты развития отечественной кардиологической школы.

А.В. Сикорский подчеркнул важность сотрудничества с канадскими коллегами, благодаря которому появилась возможность решения многих медицинских проблем.

Заведующий кафедрой кардиологии и внутренних болезней, профессор Митьковская Н.П., которая является координатором программы сотрудничества между двумя университетами в области научного и академического обмена, поделилась информацией о достижениях в области кардиологии и отметила профессиональное мастерство инвазивного кардиолога, профессора Патрика Тифи, а также выразила благодарность канадским коллегам за сотрудничество и возможность получения неоценимого опыта. Об основных этапах партнерских отношений между Белорусским государственным медицинским университетом и Университетом Западного Онтарио рассказал присутствующим на встрече профессор А.И. Кубарко.

Профессор Тифи от имени канадской делегации поблагодарил коллег из БГМУ за приглашение, а также сообщил о перспективных направлениях сотрудничества между Белорусским государственным медицинским университетом и Университетом Западного Онтарио.

Координатор программы сотрудничества Университета Западного Онтарио, профессор Чак Руд также подчеркнул важность развития программы сотрудничества в области кардиологии, а также вручил приз за высокие показатели в научной работе по кардиологии председателю СНО университета Дмитрию Соловьеву.

В завершении встречи стороны подчеркнули взаимное желание и готовность к дальнейшему развитию партнерских отношений и выразили надежду на продолжение плодотворного сотрудничества университетов.

Дарья Никитина, методист отдела международных связей

Фото: Дмитрий Зеленковский

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