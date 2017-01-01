23

мая 2017 г.

Визит делегации руководства Шиитского комитета Республики Ирак и представителей больницы Аль-Кафил в БГМУ.

В рамках официального визита в Республику Беларусь делегации руководства Шиитского комитета Республики Ирак и представителей больницы Аль-Кафил наряду с главным управляющим Шиитского комитета Республики Ирак Мохаммедом Абдулхусейном Аль-Ашикером с 15 по 20 мая 2017 года, 19 мая 2017 г. Белорусский государственный медицинский университет посетили главный управляющий Шиитского комитета Республики Ирак Мохаммед Абдулхусейн Аль-Ашикер, член Шиитского комитета Республики Ирак Джафар Саид Джафар, финансовый советник Шиитского комитета Республики Ирак Саад Ахмед Муса, начальник отдела инженерных проектов Дия Маджид Аль Саык, директор главного офиса Джавад Кадим Ради, директор больницы Аль-Кафил Хайдар Хасан Хусейн Аль Бахадили, декан фармацевтического факультета Джасим Саид Сальман Аль Ибрагими, начальник технического отдела Ахмед Мухаммад Хасун Аль Курэйни, директор Центра Аль-Кафил, координатор делегации Мохаммед Фаик Аль Таджир, преподаватель факультета фармации Ахмед Хашим Хусейн, заведующий кардиологическим отделением Ахмед Касим Аль-Хайдери, инженер Шиитского комитета Республики Ирак Маджид Аббас Дея и временный поверенный в делах Посольства Республики Ирак в Республике Беларусь Али Осам Абед Али.

Целью визита делегации из Республики Ирак в Республику Беларусь было знакомство с руководством университета, историей и структурой университета, с учебным процессом и научными исследованиями, системой высшего медицинского образования Республики Беларусь, а также обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества Белорусского государственного медицинского университета и Центром Аль-Кафил в сфере высшего медицинского образования. Принял делегацию ректор университета Сикорский А.В. На встрече также присутствовали заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь Шило В.Д., проректор по международным связям Руденок В.В., декан медицинского факультета иностранных учащихся Давыдов В.В., декан факультета профориентации и довузовской подготовки Аветисов А.Р., декан фармацевтического факультета Гурина Н.С. и начальник центра развития информационных технологий Стахейко А.В.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся процесса обучения, систем организации высшего медицинского образования в Республике Ирак и Республики Беларусь, правил поступления в высшие медицинские учебные заведения и проведения вступительной кампании.

Ректор университета А.В. Сикорский представил гостям презентацию с информацией о Белорусском государственном медицинском университете - истории, структуре, учебном процессе, организации учебной и научной деятельности университета, а также рассказал о возможностях получения информации об успеваемости, посещении лекций, семинаров и практических занятий студентами на официальном сайте БГМУ.

Анатолий Викторович также отметил, что в университете обучаются более 7 тысяч студентов, свыше полутора тысяч составляют студенты из разных стран мира. Ректор университета А.В. Сикорский также подчеркнул, что в области подготовки медицинских кадров БГМУ занимает лидирующее положение в Республике Беларусь, и располагает высококвалифицированным преподавательским составом, современными клиническими базами, комфортабельными условиями проживания для студентов.

Ректор университета акцентировал внимание на том, что наибольшее значение университет придает повышению качества подготовки медицинских специалистов, обеспечиваемое внедрением инновационных форм и технологий обучения с помощью оснащения техническими средствами, используемые в процессе обучения, усовершенствованием учебных планов и программ, повышением квалификации преподавательского состава.

Анатолий Викторович также подчеркнул, что в учебном процессе большое внимание уделяется, прежде всего, практической подготовке будущих врачей. Чтобы максимально приблизить учебный процесс к будущим условиям деятельности врача, проводятся занятия в университетской лаборатории практических навыков. Возможности современных имитаторов пациента позволяют моделировать любые клинические ситуации и отрабатывать навыки выполнения манипуляций и вмешательств, особенно при неотложных состояниях.

Гостям была представлена информация о структуре сайта университета, об уровне внедрения современных инновационных технологий в образовательный процесс университета, а именно: возможностях и основных структурных элементах собственного сайта университета, электронной библиотеки, оснащении аудиторий мультимедиа, организации практических занятий в университетской лаборатории практического обучения и участии университета в международных рейтингах.

Белорусский государственный медицинский университет активно сотрудничает с зарубежными коллегами из России, Казахстана, Японии, Польши, Швеции, Канады и других стран в области обмена информацией, материалами и публикациями по академическим и научным вопросам.

Благодаря подготовленным и размещенным на сайте университета учебным материалам студенты БГМУ имеют возможность самостоятельно совершенствовать свои знания и готовиться к практическим занятиям. В целях контроля и совершенствования учебного процесса руководство университета проводит интерактивное анкетирование среди студентов и руководителей учреждений здравоохранения, на базах которых студенты БГМУ проходят практику.

Все преподаватели клинических кафедр университета вовлечены в лечебную деятельность, проводят консультации в учреждениях здравоохранения г. Минска, а также выездные консультации в различных областях Республики Беларусь. Активно вовлечены в лечебный процесс и студенты БГМУ. После 3 курса многие студенты совмещают учебный процесс с работой в качестве среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения.

На базе университета действуют 24 научные школы, занимающиеся исследованиями в области естественных и медицинских наук.

Помимо учебной и научной деятельности, руководство университета развивает студенческую самодеятельность, стимулирует участие студентов в спортивных мероприятиях, международных олимпиадах и конкурсах.

Белорусской стороной была предложена возможность проведения и участия в совместных теле-, видео- и интернет-конференций, научно-практических конференций и симпозиумов по актуальным проблемам медицины. Ректор университета А. В. Сикорский внёс предложение о возможности сотрудничества не только в образовательной, но и в научной сфере.

В свою очередь со стороны Республики Ирак представили информацию о системе здравоохранения и медицинского образования своей страны, а также рассказали о работе и структуре больницы Аль-Кафил, и поблагодарили ректора университета А.В. Сикорского за представленную подробную информацию об университете и оказанный гостеприимный прием.

В завершении встречи ректор университета А.В. Сикорский вручил Главе делегации памятный белорусский сувенир, и поблагодарил за визит, выразив надежду на дальнейшее развитие академического и научного сотрудничества с Республикой Ирак.

Дарья Никитина, методист отдела международных связей

Фото: Алла Лешок, Андрей Зеленковский

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