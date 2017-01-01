3

мая 2017 г.

В рамках официального визита в Республику Беларусь делегации Министерства здравоохранения Республики Польша во главе с Министром здравоохранения Республики Польша Константином Раздивиллом с 20 по 21 апреля 2017 года, 21 апреля 2017 г. Белорусский государственный медицинский университет посетили Министр здравоохранения Республики Польша Константин Радзивилл, начальник отдела двустороннего сотрудничества Департамента международного сотрудничества Министерства здравоохранения Республики Польша Лукаш Крук, заведующий кафедрой психиатрии Медицинского университета в г. Белостоке, профессор Наполеон Вашкевич, руководитель политико-экономического отдела Посольства Республики Польша в Республике Беларусь Михал Хаброс, первый секретарь Посольства Республики Польша в Республике Беларусь Анна Дерска. С белорусской стороны присутствовали: заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь - Главный государственный санитарный врач Жукова Наталья Павловна, начальник отдела внешних связей Министерства здравоохранения Грушковский Анатолий Николаевич, исполняющий обязанности ректора Белорусского государственного медицинского университета Доронина О.К., ректор ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования Герасименко М.А., проректор по международным связям Белорусского государственного медицинского университета Руденок В.В., проректор по лечебной работе Гродненского государственного медицинского университета Шишко В.И.

Целью визита делегации Министерства здравоохранения Республики Польша в БГМУ было ознакомление с системой высшего медицинского и последипломного образования в Республике Беларусь.

Исполняющий обязанности ректора университета Доронина О.К. представила гостям информацию о Белорусском государственном медицинском университете: истории, структуре, учебном процессе, организации учебной и научной деятельности. О.К. Доронина также подчеркнула, что наибольшее значение университет придает повышению качества подготовки медицинских специалистов, обеспечиваемое внедрением инновационных форм и технологий обучения, усовершенствованием учебных планов и программ, повышением квалификации преподавательского состава. В учебном процессе акцент сделан, прежде всего, на практической подготовке будущих врачей. Максимально приблизить учебный процесс к будущим условиям деятельности врача дает возможность проведение занятий в университетской лаборатории практических навыков. Возможности современных имитаторов пациента позволяют моделировать любые клинические ситуации и отрабатывать навыки выполнения манипуляций и вмешательств, особенно при неотложных состояниях. Кроме того, БГМУ располагает высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, современными клиническими базами, комфортабельными условиями проживания для студентов. Благодаря подготовленным и размещенным на сайте университета учебным материалам студенты БГМУ имеют возможность самостоятельно совершенствовать свои знания и готовиться к практическим занятиям. В целях контроля и совершенствования учебного процесса руководство университета проводит интерактивное анкетирование среди студентов и руководителей учреждений здравоохранения, на базах которых студенты БГМУ проходят практику. Все преподаватели клинических кафедр университета вовлечены в лечебную деятельность, проводят консультации в учреждениях здравоохранения г. Минска, а также выездные консультации в различных областях Республики Беларусь. Активно вовлечены в лечебный процесс и студенты БГМУ. После 3 курса многие студенты совмещают учебный процесс с работой в качестве среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения, на 6 курсе введено обязательное дежурство студентов. На базе университета действуют 24 научные школы, занимающиеся исследованиями в области естественных и медицинских наук. Помимо учебной и научной деятельности, руководство университета развивает студенческую самодеятельность, стимулирует участие студентов в спортивных мероприятиях, международных олимпиадах и конкурсах. Проректор по международным связям Руденок В.В. рассказал гостям о международном сотрудничестве БГМУ, партнерах вуза в сфере академического и научного обмена, а также о реализующихся международных программах сотрудничества. Белорусский государственный медицинский университет развивает сотрудничество с партнерами из более 30 стран мира, среди которых наибольшее значение приобрели контакты, установленные университетом с Россией, Польшей, Канадой, Германией, Японией, Швецией, Казахстаном, Азербайджаном, Израилем и Туркменистаном в академической и научной сферах. Особое внимание В.В. Руденок улелил сотрулничеству БГМУ с медицинскими университетами Польши - г. Белостока, г.Варшавы, г.Гданьска, г. Люблина и Института болезней легких и туберкулеза г. Варшавы. Готовится к подписанию соглашение между БГМУ и медицинским университетом г. Познань. Сотрудничество в рамках имеющихся соглашений осуществляется по следующим направлениям: обмен преподавателями, студентами, магистрантами и аспирантами, медицинскими специалистами; разработка и реализация совместных образовательных программ; обмен информацией, материалами и публикациями по академическим и научным вопросам; организация и проведение совместных интернет-конференций, научно-практических конференций и симпозиумов по актуальным проблемам медицины. Два года назад состоялась международная конференция, посвященная 10-летней годовщине сотрудничества БГМУ с медицинским университетом г. Белостока - польского учреждения высшего медицинского образования, с которым наиболее плодотворно сотрудничает Белорусский государственный медицинский университет.

Ректор ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования Герасименко М.А. и проректор по лечебной работе Гродненского государственного медицинского университета Шишко В.И. представили презентации своих учреждений образования.

В свою очередь Министр здравоохранения Республики Польша Константин Радзивилл представил информацию о системе здравоохранения и медицинского образования Республики Польша. Константин Радзивилл также встретился с польскими студентами, обучающимися в БГМУ: Сычевской Оксаной, Кевиньской Анэтой, Кокоцинским Михаилом.

В завершении встречи исполняющий обязанности ректора университета О.К. Доронина вручила высокому гостю памятный белорусский сувенир и поблагодарила за визит, выразив надежду на дальнейшее развитие академического и научного сотрудничества с Польшей.

Дарья Никитина, методист отдела международных связей

Фото: Дмитрий Зеленковский