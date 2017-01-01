29

апреля 2017 г.

Межгосударственная стоматологическая ассоциация по сотрудничеству в стоматологии стран СНГ «Содружество».

Под патронажем Министерства здравоохранения Республики Беларусь, на базе учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», 26 апреля 2017 г. состоялось рабочее совещание Межгосударственной стоматологической ассоциации по сотрудничеству в стоматологии стран СНГ «Содружество».

Межгосударственная стоматологическая ассоциация по сотрудничеству в стоматологии была организована решением Совета по сотрудничеству в области здравоохранения стран СНГ, 11 Декабря 2014 года.

Председателем Совета по сотрудничеству в стоматологии был назначен главный специалист по стоматологии Министерства здравоохранения Республики Беларусь, главный врач Республиканской клинической стоматологической поликлиники в г. Минске, к.м.н., доцент Матвеев Андрей Михайлович.

Главная цель этого межгосударственного института – разработка программ и стандартов качества стоматологической помощи населению на основе обмена опытом стран СНГ, использования международного опыта, рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения (WHO), Международной Федерации Стоматологов (FDI), Европейской Ассоциации Общественной Стоматологии (EADPH) и других авторитетных организаций.

В работе Межгосударственной стоматологической ассоциации по сотрудничеству в стоматологии стран СНГ «Содружество» приняли участие главные стоматологии и ведущие специалисты Армении, Беларуси, Грузии, Киргизстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины:

Есаян Лазарь Карленович – главный специалист по стоматологии Республики Армения, декан стоматологического факультета Ереванского государственного медицинского университета; Матвеев Андрей Михайлович – главный врач РКСП, Главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь; Маргвелашвили Владимир – президент Грузинской ассоциации имплантологов, Генеральный секретарь Грузинской стоматологической ассоциации, заведующий кафедрой стоматологии и ЧЛХ медицинского факультета Тбилиского государственного университета; Калбаев Абибилла Акбураевич – доктор медицинских наук, доцент кафедры ортопедической стоматологии Кыргызской Государственной Медицинской Академии имени И.К.Ахунбаева, Исаков Эркинбек Омуркулович – декан стоматологического факультета, к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии КРСУ; Таиров Умар Таирович – главный стоматолог Министерства здравоохранения Республики Таджикистан д.м.н., профессор, Президент стоматологической ассоциации Таджикистана; Максимовская Людмила Николаевна – профессор, зав. кафедрой стоматологии общей практики факультета повышения квалификации стоматологов МГМСУ, главный детский стоматолог Министерства здравоохранения и социального развития, куратор научной программы СтАР, первый президент Национальной академии эстетической стоматологии; Хамадеева Альфия Минвалиевна – доктор медицинских наук, профессор кафедры стоматологии детского возраста Самарского государственного медицинского университета; Шакирова Рушания Равильевна – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой, куратор ординатуры, аспирантуры на кафедре; председатель проблемной комиссии стоматологического факультета; Хасанов Адхам Иброхимович – Главный стоматолог Министерства здравоохранения Узбекистана, председатель ассоциации стоматологи Узбекистана, д.м.н., член общества пластических хирургов Узбекистана; Ковач Илона Васильевна – Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой детской стоматологии Днепропетровской государственной медицинской академии; Каськова Людмила Федоровна – доктор медицинских наук, профессор Украинской медицинской стоматологической академии. Также в работе совещания принимали участие ведущие представители в области стоматологии от Белорусского государственного медицинского университета, Белорусской медицинской академии последипломного образования, практического здравоохранения г.Минска и областных центров республики Беларусь.

Совещание открылось приветственными выступлениями представителей Совета по здравоохранению СНГ, Министерства здравоохранения республики Беларусь, Белорусского государственного медицинского университета, Председателя Межгосударственной стоматологической ассоциации по сотрудничеству в стоматологии стран СНГ.

Согласно повестке совещания были заслушаны и обсуждены следующие рабочие вопросы: «Основные итоги работы Совета главных стоматологов стран СНГ2014 – 2017 гг», «Системы стоматологической помощи населению и стандарты подготовки кадров», «Критерии и стандарты качества стоматологической помощи населению», «Информация о деятельности рабочей группы FDI-ERO – «Интеграция», «Программы профилактики и их практическая реализация в странах СНГ и ЕС», «Опыт и перспективы дальнейшего межгосударственного сотрудничества по вопросам совершенствования стоматологической помощи населению».

Участники рабочего совещания Межгосударственной стоматологической ассоциации по сотрудничеству в стоматологии стран СНГ «Содружество» определили одной из важных задач текущего времени – совершенствование стоматологического образования в странах СНГ.

Поделитесь