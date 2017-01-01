5

апреля 2017 г.

Международное признание белорусской школы детской нефрологии. Cотрудничество с Университетской детской клиникой г. Турин (Италия).

1-я кафедра детских болезней УО «БГМУ» под руководством академика Сукало Александра Васильевича совместно с детскими нефрологами УЗ «2-я ГДКБ» организовали сотрудничество с Университетской детской клиникой г. Турин (Италия) в рамках программы «Почечные центры-побратимы» под эгидой Всемирной Ассоциации Нефрологов.

Итогом сотрудничества будет обмен научной информацией, усовершенствование протоколов ведения пациентов с нефрологической патологией, проведение совместного научного проекта, организация видеоконференций, стажировка белорусских специалистов в итальянской клинике.

Фото размещено в журнале «Kidney international» в рубрике «Новости»

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