 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Международные

5 апреля 2017 г.

Международное признание белорусской школы детской нефрологии. Cотрудничество с Университетской детской клиникой г. Турин (Италия).

Международное признание белорусской школы детской нефрологии.

1-я кафедра детских болезней УО «БГМУ» под руководством академика Сукало Александра Васильевича совместно с детскими нефрологами УЗ «2-я ГДКБ» организовали сотрудничество с Университетской детской клиникой г. Турин (Италия) в рамках программы «Почечные центры-побратимы» под эгидой Всемирной Ассоциации Нефрологов.

Итогом сотрудничества будет обмен научной информацией, усовершенствование протоколов ведения пациентов с нефрологической патологией, проведение совместного научного проекта, организация видеоконференций, стажировка белорусских специалистов в итальянской клинике.

Фото размещено в журнале «Kidney international» в рубрике «Новости»


 Поделитесь

Визит советника Посольства Корейской Народно-Демократической Республики
28 марта
Визит советника Посольства Корейской Народно-Демократической Республики
в Республике Беларусь в БГМУ.
 
Визит делегации Министерства здравоохранения Государства Катар
17 марта
Визит делегации Министерства здравоохранения Государства Катар
в БГМУ.
 
Визит делегации Общества «Япония – Республика Беларусь»
2 марта
Визит делегации Общества «Япония – Республика Беларусь»
в БГМУ.
 
Визит делегации Традиционного китайского медицинского университета
22 февраля
Визит делегации Традиционного китайского медицинского университета
г. Ченду (Китайская Народная Республика) в БГМУ.
 
Визит делегации Университета г. Нагасаки (Япония)
20 февраля
Визит делегации Университета г. Нагасаки (Япония)
- партнеров БГМУ по международному сотрудничеству.
 
Телемост между Белорусским государственным медицинским университетом и Университетом г.Нагасаки
15 февраля
Телемост между Белорусским государственным медицинским университетом и Университетом г.Нагасаки
.
 
Визит представителей Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА)
21 января
Визит представителей Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА)
в Республике Беларусь.
 
Визит представителей руководства Asian-Pacific Institute of Management
19 января
Визит представителей руководства Asian-Pacific Institute of Management
(Республика Индия, г. Нью-Дели) в БГМУ.
 

 