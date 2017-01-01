17

марта 2017 г.

Визит делегации Министерства здравоохранения Государства Катар в БГМУ.

В рамках официального визита в Республику Беларусь делегации Министерства здравоохранения Государства Катар с 12 по 16 марта 2017 года в Республике Беларусь Белорусский государственный медицинский университет посетили директор департамента медицинского образования Медицинской корпорации клиник Хамад, доктор Абдуллатиф Аль-Халь и представитель Министерства здравоохранения Государства Катар, доктор Салих Али Аль-Марри.

Приняла гостей исполняющий обязанности ректора университета Доронина О.К. На встрече также присутствовали проректор по международным связям Руденок В.В., декан факультета профориентации и довузовской подготовки Аветисов А.Р. , заведующий лабораторией практического обучения Мирончик Н.В. и заведующий кафедрой иностранных языков Петрова М.Н.

Целью визита делегации Министерства здравоохранения Государства Катар было ознакомление с системой высшего медицинского образования Республики Беларусь.

В ходе официальной встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся процесса обучения, систем организации высшего медицинского образования в Государстве Катар и Республики Беларусь, правил поступления в высшие медицинские учебные заведения и проведения вступительных кампаний.

Исполняющий обязанности ректора университета Доронина О.К. представила гостям информацию о Белорусском государственном медицинском университете, об истории, структуре, учебном процессе, организации учебной и научной деятельности БГМУ, а также рассказала о возможности получения информации об успеваемости, о посещении лекций, семинаров и практических занятий студентами на официальном сайте БГМУ.

Ольга Константиновна также подчеркнула, что наибольшее значение университет придает повышению качества подготовки медицинских специалистов, обеспечиваемое внедрением инновационных форм и технологий обучения, усовершенствованием учебных планов и программ, повышением квалификации преподавательского состава.

Кроме того, в учебном процессе акцент сделан, прежде всего, на практической подготовке будущих врачей. Максимально приблизить учебный процесс к будущим условиям деятельности врача дает возможность проведение занятий в университетской лаборатории практических навыков. Возможности современных имитаторов пациента позволяют моделировать любые клинические ситуации и отрабатывать навыки выполнения манипуляций и вмешательств, особенно при неотложных состояниях.

БГМУ располагает высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, современными клиническими базами, комфортабельными условиями проживания для студентов.

Благодаря подготовленным и размещенным на сайте университета учебным материалам студенты БГМУ имеют возможность самостоятельно совершенствовать свои знания и готовиться к практическим занятиям. В целях контроля и совершенствования учебного процесса руководство университета проводит интерактивное анкетирование среди студентов и руководителей учреждений здравоохранения, на базах которых студенты БГМУ проходят практику.

Все преподаватели клинических кафедр университета вовлечены в лечебную деятельность, проводят консультации в учреждениях здравоохранения г. Минска, а также выездные консультации в различных областях Республики Беларусь. Активно вовлечены в лечебный процесс и студенты БГМУ. После 3 курса многие студенты совмещают учебный процесс с работой в качестве среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения, на 6 курсе введено обязательное дежурство студентов.

На базе университета действуют 24 научные школы, занимающиеся исследованиями в области естественных и медицинских наук.

Помимо учебной и научной деятельности, руководство университета развивает студенческую самодеятельность, стимулирует участие студентов в спортивных мероприятиях, международных олимпиадах и конкурсах.

Проректор по международным связям Руденок В.В. также рассказал гостям о международном сотрудничестве БГМУ, партнерах вуза в сфере академического и научного обмена, а также о реализующихся международных программах сотрудничества. Белорусский государственный медицинский университет развивает сотрудничество с партнерами из более 30 стран мира, среди которых наибольшее значение приобрели контакты, установленные вузом с Россией, Польшей, Канадой, Германией, Японией, Швецией, Казахстаном, Азербайджаном, Израилем и Туркменистаном в академической и научной сферах.

Сотрудничество в рамках имеющихся соглашений осуществляется по следующим направлениям:

обмен преподавателями, студентами, магистрантами и аспирантами, медицинскими специалистами;

разработка и реализация совместных образовательных программ;

обмен информацией, материалами и публикациями по академическим и научным вопросам;

организация и проведение совместных теле - и интернет-конференций, научно-практических конференций и симпозиумов по актуальным проблемам медицины.

Руководство университета выразило готовность сотрудничать и с Государством Катар.

Заведующий лабораторией практического обучения Н.В. Мирончик представила видеоролик о работе лаборатории и рассказала о процессе отработки и выполнения различных манипуляций на симуляторах.

В свою очередь директор департамента медицинского образования Медицинской корпорации клиник Хамад, доктор Абдуллатиф Аль-Халь поделился с руководством БГМУ информацией о системе медицинского образования Государства Катар.

Гости из Государства Катар отметили высокую организацию системы медицинского образования в Республике Беларусь и выразили уверенность в хорошем будущем страны в Европейском образовательном пространстве. Катарской стороной было предложено установить межвузовское сотрудничество между БГМУ и медицинским факультетом университета Катара. Предложение белорусской стороной было принято с благодарностью и проект рамочного межуниверситетского соглашения будет направлен декану медицинского факультета университета Катара для согласования.

После официального приема для гостей была проведена экскурсия по университету с посещением учебных корпусов и кафедры нормальной анатомии.

В завершении встречи исполняющий обязанности ректора университета О.К. Доронина вручила гостям памятные сувениры и поблагодарила за визит, выразив надежду на установление долгосрочного двустороннего академического и научного сотрудничества с Государством Катар.

Дарья Никитина, методист отдела международных связей

Фото: Дмитрий Зеленковский

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