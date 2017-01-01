2

марта 2017 г.

Визит делегации Общества «Япония – Республика Беларусь» в БГМУ.

28 февраля 2017 года Белорусский государственный медицинский университет посетила делегация представителей Общества «Япония – Республика Беларусь» из Университета г. Акита в составе руководителя Общества, Почетного Консула Республики Беларусь в округе Тахоку (Япония), Почетного доктора БГМУ г-на Масамитсу Сасаки и членов Общества: Чихо Огава, Гентаро Футатсуги и Матсуура Масато.

Основной целью визита делегации представителей Общества «Япония – Республика Беларусь» из Университета г. Акита в Белорусский государственный медицинский университет стало обсуждение итогов и перспектив сотрудничества между учреждением образования «Белорусский государственный медицинский университет» и Обществом «Япония – Республика Беларусь», а также вопросов организации и содержания программы стажировки в клиниках Университета г. Акита.

Принял делегацию ректор университета А.В. Сикорский. На встрече также присутствовали проректор по международным связям В.В. Руденок, координатор программы сотрудничества между Белорусским государственным медицинским университетом и университетом г. Акита, заведующий кафедрой кардиологии и внутренних болезней, профессор Н.П. Митьковская, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней Т.В. Статкевич, ассистент кафедры кардиологии и внутренних болезней А.Ф. Пинчук и кандидаты на стажировку в клиники Университета г. Акита.

Координатор программы сотрудничества между Белорусским государственным медицинским университетом и университетом г. Акита, заведующий кафедрой кардиологии и внутренних болезней, д.м.н., профессор Н.П. Митьковская рассказала о многолетнем опыте сотрудничества Белорусского государственного медицинского университета с Университетом г. Акита и Обществом «Япония – Республика Беларусь». Сотрудничество между двумя университетами успешно продолжается уже на протяжении более двадцати лет. За этот период в университетской клинике г. Акита прошли стажировку более 70 врачей различных специальностей.

Ежегодные стажировки сотрудников клинических кафедр и аспирантов Белорусского государственного медицинского университета в терапевтических и хирургических отделениях – это не только возможность усовершенствовать владение инструментальными методами исследования, но и получить сертификат международного образца.

Сотрудничество Белорусского государственного медицинского университета с Университетом г. Акита и Обществом «Япония – Республика Беларусь» не ограничено лишь академическими обменами. В рамках программы двустороннего сотрудничества стороны на постоянной основе осуществляют обмен научно-практической информацией: доклады на конференциях, выступления зарубежных лекторов в клиниках, совместные публикации в республиканских и зарубежных изданиях.

Многие из бывших стажеров Университета г. Акита достигли значительных успехов в практическом здравоохранении и медицинском образовании. Среди сотрудников кафедры кардиологии и внутренних болезней в разные годы стажировку на базе учебной клиники медицинского факультета Университета г. Акита проходили: заведующий кафедрой кардиологии и внутренних болезней, д.м.н., профессор Митьковская Н.П.; к.м.н., доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета Григоренко Е.А.; к.м.н., доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней Статкевич Т.В.; а также ряд аспирантов и ординаторов кафедры.

В настоящее время медицинский факультет Университета г. Акита занимает лидирующие позиции в Японии, высокие позиции в рейтинге высших учебных заведений в стране и мире. Под управлением университета находится клиника, современный симуляционный центр, в котором, используя современное оборудование, студенты старших курсов медицинского факультета и молодые врачи имеют возможность получать практические навыки в изучении эхокардиографии, интервенционных и реанимационных манипуляций. Инновационные подходы в преподавании, грамотно расставленные акценты в организации учебного и лечебного процесса, прекрасная оснащенность современным оборудованием обеспечивают высокое качество образования и отличные возможности для практической подготовки молодых специалистов.

Члены Общества «Япония – Республика Беларусь» из Университета г. Акита: Чихо Огава, Гентаро Футатсуги и Матсуура Масато выступили со словами благодарности за предоставленную им возможность приехать в Беларусь.

Претенденты на стажировку в Университете г. Акита поблагодарили руководителя Общества, Почетного доктора БГМУ г-на Масамитсу Сасаки, членов Общества «Япония – Республика Беларусь», а также координатора программы сотрудничества между Белорусским государственным медицинским университетом и университетом г. Акита, заведующего кафедрой кардиологии и внутренних болезней, профессора Н.П. Митьковскую за возможность поехать в Японию, пройти стажировку в клиниках Университета г. Акита, познакомиться с людьми, культурными традициями страны, а также набраться профессионального опыта и повысить свой уровень практических навыков. Это станет началом большого и успешного пути, отметили кандидаты на стажировку в университет г. Акита.

В завершении визита стороны выразили уверенность в продолжении плодотворного и успешного развития сотрудничества.

Дарья Никитина, методист отдела международных связей

Фото: Дмитрий Зеленковский

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