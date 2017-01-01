15

февраля 2017 г.

Телемост между Белорусским государственным медицинским университетом и Университетом г.Нагасаки .

14 февраля состоялся телемост между Белорусским государственным медицинским университетом и Университетом г.Нагасаки. Со стороны нашего университета принимали участие проректор по международным связям, профессор В.В.Руденок, проректор по воспитательной работе, доцент П.В.Маркауцан, заведующий кафедрой радиационной медицины и экологии, профессор А.Н.Стожаров и студенческий актив, а с японской стороны – директор Национального мемориального комплекса г-н Макахуто Цито и свидетель атомной бомбардировки г. Нагасаки г-н Кадзуо Марута.

Г-н Кадзуо Марута подробно рассказал о трагедии 9 августа 1945 г., когда атомная бомба была сброшена на г.Нагасаки. Город был практически полностью разрушен, 70 тыс. мирного населения сразу погибло, примерно столько же получили ранения. Основная сложность заключалось ещё и в том, что в то время было очень мало известно о воздействии радиационного облучения, не было опыта лечения лучевой болезни.

Главная мысль беседы была о ценности человеческой жизни, недопустимости использования военной силы, ядерного оружия, особенно против мирного населения. Трагический опыт Японии должен послужить примером для всех поколений земного шара.

В заключении, студенты задали вопросы о воздействии радиационного облучения на здоровье человека, медицинской и социальной поддержке людей, переживших ядерный удар и др.

Проректор по воспитательной работе П.В.Маркауцан

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