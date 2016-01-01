21

января 2017 г.

Визит представителей Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь.

19 января 2017 года Белорусский государственный медицинский университет с официальным визитом посетила делегация Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в составе Заместителя представителя ЮНФПА в Республике Беларусь Елены Касько, специалиста по программной деятельности Ольги Лукашковой и международного эксперта ЮНФПА по работе с молодежью Яэль Оханы.

Принял гостей ректор университета А.В.Сикорский. На встрече также присутствовали проректор по воспитательной работе П.В.Маркауцан, начальник отдела воспитательной работы с молодежью Н.А.Кибик, начальник отдела международных связей В.В. Бойко, начальник спортивного клуба А.Р.Шабуня, заместитель декана лечебного факультета по воспитательной работе Т.М.Ярошевич, заведующая кафедрой иностранных языков М.Н.Петрова.

Целью визита делегации стало знакомство с деятельностью учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» по организации работы в области здорового образа жизни, репродуктивного здоровья молодежи и организации волонтерской деятельности.

Ректор университета А.В.Сикорский рассказал гостям о структуре Белорусского государственного медицинского университета, особенностях организации учебного процесса. Особое внимание Анатолий Викторович уделил вопросам организации работы в области здорового образа жизни и охраны репродуктивного здоровья молодежи.

Заместитель представителя ЮНФПА в Республике Беларусь Елена Касько рассказала о деятельности Фонда ООН в области народонаселения, который начал свою миссию в Республике Беларусь в 1994 году.

Основной целью Фонда является обеспечение прав населения на здоровую жизнь и равные возможности для ее сохранения. Фонд тесно сотрудничает с Правительством Республики Беларусь, агентствами системы ООН, общественными организациями, международными и национальными экспертами.

Елена Касько также рассказала о страновой программе ЮНФПА для Беларуси на 2016-2020 годы. Данная программа была одобрена Советом Министров еще в марте 2016 года. Страновая программа разработана на основе Стратегического плана ЮНФПА на 2014-2017 годы и рамочной программы ООН по оказанию помощи Беларуси в целях развития на 2016-2020 годы.

Елена Касько подчеркнула, что в соответствии с полученным в рамках страновой программы мандатом деятельность ЮНФПА в Беларуси сконцентрирована на подготовке и реализации проектов по трем основным направлениям:

1) репродуктивное здоровье;

2) гендерное равенство;

3) динамика численности народонаселения.

Елена Касько отметила, что одной из задач Фонда является расширение доступа молодежи к услугам в области репродуктивного здоровья, посредством внедрения «дружественного подхода» в медицинскую практику и обучение медицинских работников основам консультирования подростков и молодежи по репродуктивному здоровью.

Ректор отметил, что в университете уделяется большое внимание репродуктивному здоровью. Различные аспекты этого вопроса рассматриваются не только кафедрой акушерства и гинекологии, но и многими другими кафедрами такими, как кафедра нормальной физиологии, морфологии, 1-я и 2-я кафедры детских болезней, кафедра эндокринологии и др. Как подчеркнул Анатолий Викторович, сохранение репродуктивного здоровья молодежи зависит от множества факторов, которыми нельзя пренебрегать, поэтому и воспитательная работа, направленная на сохранение репродуктивного здоровья, должна быть комплексной.

А.В.Сикорский подчеркнул, что в учреждениях образования прежде всего должны создаваться условия для формирования у учащихся ценностного отношения к здоровью, умений и навыков здорового образа жизни, безопасного и ответственного поведения.

Более подробно о деятельности волонтеров Белорусского государственного медицинского университета рассказала заместитель декана лечебного факультета по воспитательной работе Т.М. Ярошевич, отметив, что волонтерская деятельность – является визитной карточкой университета.

Татьяна Михайловна Ярошевич рассказала о волонтерском клубе «Жизнь для других» и опыте работы волонтеров в информационно-просветительской деятельности, социальном патронировании и оказании других видов адресной помощи населению. Особый акцент был сделан на проект «Равный обучает равного», в рамках которого осуществляется информационно-просветительская работа в учреждениях образования города Минска, направленный на формирование ответственного отношения подростков и молодежи к своему здоровью.

Международный эксперт ЮНФПА по работе с молодежью, госпожа Яэль Охана высоко оценила уровень организации волонтерской деятельности в Белорусском государственном медицинском университете, особенно отметив опыт создания волонтерских отрядов с целью формирования культуры здорового образа жизни у подростков и молодежи. Г-жа Охана отметила, что столь активное развитие волонтерского движения в нашем университете должно, несомненно, способствовать формированию необходимых профессиональных качеств у будущих врачей.

Заместитель представителя ЮНФПА в Республике Беларусь Елена Касько также с удовлетворением отметила, что уровень развития волонтерской деятельности в Белорусском государственном медицинском университете является одним из самых высоких. Наших волонтеров знают и по деятельности в Больнице паллиативного ухода «Хоспис», и по деятельности в области безвозмездного донорства, и по достижениям в области культуры (например, Интернациональный студенческий хор «Доминанта» принял участие в мероприятиях кампании ООН «Инклюзивная Беларусь»).

В завершении встречи Елена Касько поблагодарила ректора университета Анатолия Викторовича Сикорского за открытость к сотрудничеству и радушный прием, пригласив представителей университета принять участие в предстоящей поездке в Финляндию в апреле 2017 года с целью обмена опытом в области гендерного равенства и охраны репродуктивного здоровья.

Белорусская сторона выразила заинтересованность в обмене опытом по совершенствованию полового воспитания молодежи и профилактики заболеваний репродуктивной системы. Анатолий Викторович сообщил об открытости и готовности университета к укреплению и всестороннему развитию сотрудничества Белорусского государственного медицинского университета и Фонда ООН в области народонаселения в Республике Беларусь в сферах, представляющих взаимный интерес.

Варвара Бойко, начальник отдела международных связей

Фото: Дмитрий Зеленковский

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