19

января 2017 г.

Визит представителей руководства Asian-Pacific Institute of Management (Республика Индия, г. Нью-Дели) в БГМУ.

18 января 2017 года Белорусский государственный медицинский университет посетила делегация из Республики Индия в составе ректора, господина А.К. Шривастава, советника ректора, господина Саксены и главы координационного бюро Беларусь-Индия Центра маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Республики Беларусь А.В.Ковалева.

Основной целью визита делегации из Индии в Белорусский государственный медицинский университет стало знакомство с руководством университета, ознакомление с учебным процессом, обсуждение вопросов белорусско-индийского сотрудничества в сфере образования, перспектив налаживания межвузовского взаимодействия и привлечения абитуриентов из Индии на обучение в Белорусском государственном медицинском университете.

Принял делегацию ректор университета А.В. Сикорский. На встрече также присутствовали начальник отдела международных связей В.В. Бойко, декан медицинского факультета иностранных учащихся В.В. Давыдов и декан факультета профориентации и довузовской подготовки А.Р. Аветисов.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся процесса обучения, систем организации высшего медицинского образования в Республике Индия и Республики Беларусь, правил поступления в высшие медицинские учебные заведения и проведения вступительных кампаний.

Ректор университета А.В. Сикорский представил гостям презентацию с информацией о Белорусском государственном медицинском университете, об истории, структуре, учебном процессе, организации учебной и научной деятельности БГМУ, а также рассказал о возможности получения информации об успеваемости, о посещении лекций, семинаров и практических занятий студентами на официальном сайте БГМУ.

Анатолий Викторович также отметил, что в университете обучаются более 7 тысяч студентов, свыше полутора тысяч составляют студенты, магистранты и клинические ординаторы из разных стран мира. Ректор университета А.В. Сикорский также подчеркнул, что в области подготовки медицинских кадров БГМУ занимает лидирующее положение в Республике Беларусь и располагает высококвалифицированным преподавательским составом, современными клиническими базами, комфортабельными условиями проживания для студентов.

Ректор университета акцентировал внимание индийской стороны на том, что наибольшее значение университет придает повышению качества подготовки медицинских специалистов, обеспечиваемое внедрением инновационных форм и технологий обучения с помощью оснащения техническими средствами, используемыми в процессе обучения, усовершенствованием учебных планов и программ, повышением квалификации преподавательского состава.

Анатолий Викторович также подчеркнул, что в учебном процессе большое внимание уделяется, прежде всего, практической подготовке будущих врачей. Чтобы максимально приблизить учебный процесс к будущим условиям деятельности врача, проводятся занятия в университетской лаборатории практических навыков. Возможности современных имитаторов пациента позволяют моделировать любые клинические ситуации и отрабатывать навыки выполнения манипуляций и вмешательств, особенно при неотложных состояниях. Гостям также был представлен видеоролик о работе студентов в лаборатории практических навыков.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества по направлению граждан Республики Индия на обучение в Белорусский государственный медицинский университет по специальностям 1-й и 2-й ступеней высшего образования, а также клинической ординатуры.

Индийской стороной была предложена возможность обмена студентами и преподавателями из Белорусского государственного медицинского университета.

Анатолий Викторович положительно отреагировал на предложение гостей из Индии, а также отметил, что Белорусский государственный медицинский университет заинтересован принимать на обучение граждан из Индии. Также, Анатолий Викторович предложил возможность проведения и участия совместных теле-, видео- и интернет-конференций по актуальным проблемам медицины.

Господин Шривастава и господин Саксена поблагодарили Анатолия Викторовича в целом за организацию встречи и за представленную подробную информацию об университете, а также отметили, что среди абитуриентов из Индии есть заинтересованность в поступлении на обучение в белорусские ВУЗы, и Белорусский государственный медицинский университет не является исключением.

Гости из Индии также предложили сотрудничать в научно-исследовательской работе, так как научное и академическое сотрудничество важны для Республики Индия.

Ректор университета А.В. Сикорский положительно оценил все предложения индийской стороны, отметив готовность университета к развитию сотрудничества с новыми партнерами.

В завершении встречи ректор университета А.В. Сикорский вручил гостям памятные сувениры и поблагодарил за визит, выразив надежду на установление долгосрочного двустороннего академического и научного сотрудничества с Республикой Индия.

Дарья Никитина, методист отдела международных связей

Фото: Дмитрий Зеленковский

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