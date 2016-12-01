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26 декабря 2016 г.

Благодарность за активное участие в Международном форуме.

Благодарность за активное участие

Ректор БГМУ Анатолий Викторович Сикорский получил благодарственное письмо от коллеги, ректора Белорусско-Российского университета Игоря Сергеевича Сазонова, за активное участие в Международном форуме выпускников российских (советских) вузов, состоявшемся в названном государственном учреждении высшего профессионального образования 9 декабря 2016 года, сотрудников нашего университета: заведующей кафедрой белорусского и русского языков Мельниковой Татьяны Николаевны, доцента кафедры Деруновой Анастасии Андреевны, преподавателя кафедры Куровской Юлии Петровны.

Сотрудники БГМУ выступили с докладами на круглом столе «Эффективное взаимодействие университетов в вопросах обучения иностранцев русскому языку», представили на высоком уровне белорусскую систему обучения иностранных студентов русскому языку, рассмотрели существующие проблемы обучения, ознакомили присутствующих с новой литературой по данному направлению.

Игорь Сергеевич Сазонов выразил надежду, что состоявшийся Форум поспособствует укреплению и дальнейшему развитию дружеских отношений между нашими вузами и пожелал Анатолию Викторовичу, всем сотрудникам и студентам БГМУ крепкого здоровья, счастья и благополучия в наступающем Новом году.

 

Ю. Куровская, пресс-секретарь ФПОиДП


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