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28 сентября 2017 г.

Движение – катализатор здоровой жизни.

Движение –

«Движение как таковое может заменить любое лекарство, но все лечебные средства мира не в состоянии заменить действие движения» - французский врач Тиссо.

У студентов Белорусского государственного медицинского университета движение является естественной потребностью для нормальной жизнедеятельности. Будущие медики знают, что напряженный умственный труд должен сменяться физическими нагрузками.

Ежегодно студенты, проживающие в общежитии №10, участвуют в легкоатлетическом кроссе на стадионе университета. В этом году в забеге участвовало более 230 человек. Дистанция составила 400 метров для девушек и 800 метров для юношей. Старосты этажей старались вовлечь в данное мероприятие максимальное количество ребят.

Общий задор и желание победить были отличными стимулами в момент старта. Ребята показали хорошие результаты, получили массу положительных эмоций и ощутили спортивный азарт.

Победители распределились следующим образом.

Юноши:
1. Авчинник Дмитрий с результатом 2 мин. 33 сек., 1116 группа лечебного факультета.
2. Волков Никита с результатом 2 мин. 35 сек., 8202 группа фармацевтического факультета.
3. Гришан Андрей с результатом 2 мин. 38 сек., 8204 группа фармацевтического факультета.

Девушки:
1. Кашко Екатерина с результатом 1 мин. 20 сек., 1206 группа лечебного факультета.
2. Вашкова Дарья с результатом 1 мин. 22 сек., 1113 группа лечебного факультета.
3. Шершнёва Елизавета с результатом 1 мин. 23 сек., 8203 группа фармацевтического факультета.

Поздравляем победителей и всех участников кросса!

Воспитатели общежития №10


 

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