 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Общеуниверситетские

19 сентября 2017 г.

Обзор медицинских книг издательства Elsevier.

Обзор медицинских книг издательства

15 сентября в научном читальном зале библиотеки прошел семинар «Обзор медицинских книг издательства Elsevier. Дополнительные сервисы и возможности».

Стратегический менеджер издательства Elsevier Хелена Пачуска представила информацию о печатных книгах Elsevier в области медицины, их электронных версиях и инструментах, которые сопровождают некоторые издания.

Особый интерес вызвали сервисы Student Consult и Expert Consult, которые направлены на повышение качества преподавания учебных дисциплин на английском языке.

Участники семинара имели возможность ознакомиться с медицинскими книгами издательства, задать вопросы докладчику.

С презентацией и другими информационными материалами издательства можно ознакомиться на внутреннем сайте «Сотруднику» в разделе «Новости».


 

 Поделитесь

Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Викторович Юркевич
14 сентября
Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Викторович Юркевич
посетил Белорусский государственный медицинский университет.
 
II Международный Минский медицинский форум
11 сентября
II Международный Минский медицинский форум
- 2017.
 
Конференция первичной организации профсоюзного комитета
7 сентября
Конференция первичной организации профсоюзного комитета
студентов БГМУ.
 
«Бежим в помощь детям!»
5 сентября
«Бежим в помощь детям!»
– благотворительный забег студентов-первокурсников.
 
1 сентября – День знаний
4 сентября
1 сентября – День знаний
в Белорусском государственном медицинском университете.
 
С Днём знаний!
1 сентября
С Днём знаний!
Поздравление ректора БГМУ.
 
Совет университета
31 августа
Совет университета
определил дальнейшие перспективы.
 
Благотворительная акция
24 августа
Благотворительная акция
«В школу с добрым сердцем».
 

 