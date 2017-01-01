19

сентября 2017 г.

Обзор медицинских книг издательства Elsevier.

15 сентября в научном читальном зале библиотеки прошел семинар «Обзор медицинских книг издательства Elsevier. Дополнительные сервисы и возможности».

Стратегический менеджер издательства Elsevier Хелена Пачуска представила информацию о печатных книгах Elsevier в области медицины, их электронных версиях и инструментах, которые сопровождают некоторые издания.

Особый интерес вызвали сервисы Student Consult и Expert Consult, которые направлены на повышение качества преподавания учебных дисциплин на английском языке.

Участники семинара имели возможность ознакомиться с медицинскими книгами издательства, задать вопросы докладчику.

С презентацией и другими информационными материалами издательства можно ознакомиться на внутреннем сайте «Сотруднику» в разделе «Новости».

Поделитесь