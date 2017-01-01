19

сентября 2017 г.

Гала-концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече-2017»

16 сентября 2017 года в Минске на площади перед Национальной библиотекой Беларуси состоялось грандиозное событие в культурной жизни Республики Беларусь – «Хоровое Вече».

Организаторами акции выступили Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. С приветственным словом перед участниками и гостями торжества выступили первый заместитель министра культуры Беларуси Ирина Дрига и заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич.

В нынешнем году в Вече приняли участие 78 хоровых коллективов, состоящих из 2300 участников. Среди них и интернациональный студенческий хор Белорусского государственного медицинского университета «Доминанта», руководитель Екатерина Акулич. Хоры исполнили 24 произведения a’capella и в сопровождении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под управлением Вячеслава Волича.

Первым произведением концертной программы прозвучало посвящение белорусской столице – «Песня о Минске» на музыку Владимира Оловникова и слова Игнатия Панкевича. Также во время концерта была представлена музыкально-песенная культура Беларуси начиная с XVI в., творчество современных белорусских авторов последней четверти XX-начала XXI в. Сводные репетиции для смешанных хоров г.Минска проводились на протяжении нескольких месяцев (май-июнь и сентябрь). Это был уникальный опыт - разучивать нотный материал плечо к плечу с профессиональными музыкантами.

Надеемся, что это мероприятие станет доброй традицией и еще не раз соберет всю певческую Беларусь вместе.

Екатерина Акулич, руководитель интернационального студенческого хора «Доминанта»,

фото: Тамары Хамицевич, Екатерины Акулич.

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