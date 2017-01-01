14

сентября 2017 г.

Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Викторович Юркевич посетил Белорусский государственный медицинский университет.

В ходе встречи с трудовым коллективом и студентами нашего университета Игорь Викторович осветил вопросы, касающиеся системы здравоохранения: подготовки молодых кадров, строительства и реконструкции учреждений здравоохранения, а также вопросы, связанные со строительством спортивных объектов и развитием города в целом.

Во встрече, продолжавшейся около двух часов, приняли участие заместитель главы администрации Московского района г.Минска Брель В.П. и ректор университета Сикорский А.В.

Профессорско-преподавательским составом и студентами университета поднимались вопросы трудоустройства выпускников, деятельности медицинских отрядов, развития велоинфраструктуры, строительства объектов для занятия спортом и физической культурой.

Начальник ОВРМ Кибик Н.А., фото Д.Зеленковский

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