11

сентября 2017 г.

II Международный Минский медицинский форум - 2017.

7-8 сентября под эгидой комитета по здравоохранению Мингорисполкома и общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» проходил II Международный Минский медицинский форум.

Торжественное открытие мероприятия прошло с участием заместителя министра здравоохранения Беларуси – главного государственного санитарного врача Беларуси Натальи Павловны Жуковой и председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергея Семеновича Малышко.

Пленарные заседания проходили на базе столичных клиник и Белорусского государственного медицинского университета. Программа форума была представлена следующими секциям:

1) «Терапия» – республиканская научно-практическая конференция с международным участием «12-я школа практического кардиолога», мастер-класс по эхокардиографии. С приветственным словом к участникам обратился ректор Белорусского государственного медицинского университета Анатолий Викторович Сикорский. Данная секция проходила при непосредственном участии доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой кардиологии и внутренних болезней Натальи Павловны Митьковской.

2) «Хирургия» – новые направления в хирургии и проктологии, эндоскопическая хирургия и инновационные технологии.

3) «Педиатрия».

4) «Акушерство и гинекология» – акушерские аспекты перинатальных проблем, проблемные вопросы в практике гинеколога, гинекология и ВРТ.

5) «Неонатология».

6) «Инфекционные болезни и эпидемиология».

7) «Стоматология».

8) «Аспекты качества медицинских услуг».

В работе форума приняли участие ведущие специалисты из Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья (Россия, Украина, Казахстан, Австрия, Германия, Япония и др.), которые обменялись своими знаниями, опытом в области диагностики и лечения пациентов. Работа форума было очень насыщенной, практикоориентированной, участники выразили уверенность и в дальнейшем проведении подобных мероприятий.

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