7

сентября 2017 г.

Конференция первичной организации профсоюзного комитета студентов БГМУ.

5 сентября состоялась конференция первичной организации профсоюзного комитета студентов учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» Белорусского профсоюза работников здравоохранения. В повестку дня были включены организационные вопросы, в частности об изменении состава профсоюзного комитета и выборы председателя профсоюзного комитета. В конференции приняли участие заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Людмила Анатольевна Литвиненко и проректор по воспитательной работе университета Павел Викторович Маркауцан.

Председателем конференции была избрана председатель профбюро лечебного факультета, студентка 6 курса Ирина Жерко. Было проведено избрание нового председателя. На эту должность была предложена и поддержана открытым голосованием кандидатура Алексея Вячеславовича Сапотницкого, к.м.н., ассистента 1-й кафедры детских болезней. Алексей Вячеславович поблагодарил студентов за оказанное доверие и выразил уверенность в том, что в ходе совместной работы будут продолжены сегодняшние начинания профсоюзного комитета, а также получат развитие новые проекты.

Далее были рассмотрены текущие вопросы. Обсуждены планы мероприятий на новый учебный год, выслушаны и обсуждены предложения студенческого актива.

За плодотворную работу поблагодарили прежнего председателя Андрея Владимировича Гиндюка.

Заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Людмила Анатольевна Литвиненко поздравила студентку лечебного факультета Екатерину Василевскую, дочь которой София успешно участвовала в республиканском конкурсе детского рисунка «Медицина глазами детей». Рисунки Софии заняли первое место в номинации «Докторов я не боюсь!» в возрастной категории 4-6 лет во втором этапе конкурса и третье место в финале конкурса. Людмила Анатольевна вручила Екатерине почетные грамоты и памятный приз.

Поздравляем нового председателя, желаем больших успехов в реализации всех планов и начинаний, профессионального роста, творческого вдохновения!

Маргарита Громоздова, студентка 4 курса лечебного факультета

Фото: Варвара Иванущик, студентка 6 курса педиатрического факультета

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