5

сентября 2017 г.

«Бежим в помощь детям!» – благотворительный забег студентов-первокурсников.

1 сентября после торжественной церемонии посвященной Дню знаний, студенты-первокурсники – представители всех факультетов, на стадионе университета совершили благотворительный забег – «Бежим в помощь детям!». Символично, что первокурсники начали свой учебный год в Белорусском государственном медицинском университете именно с благотворительной акции, одновременно пропагандируя здоровый образ жизни.

Компания Velcom «переведёт» километры в рубли и перечислит сумму на счёт Республиканской детской больницы медицинской реабилитации.

В забеге, помимо студентов, участвовали проректор по воспитательной работе Павел Викторович Маркауцан, декан педиатрического факультета Денис Александрович Александров и зам. декана по воспитательной работе лечебного факультета Татьяна Михайловна Ярошевич.

В акции приняло участие более 130 студентов, большинство из них пробежало более 2 км. Более 5 км пробежали: Гусарова Юлия (педиатрический факультет), Хасиневич Михаил (лечебный факультет), Ивчик Даниил (педиатрический факультет), Купцова Юлия (лечебный факультет), Мацукевич Анна (лечебный факультет), Волкова Валерия (педиатрический факультет); 6 км преодолел Снежко Кирилл (лечебный факультет). Абсолютным победителем стал студент педиатрического факультета Самко Иван с результатом более 12 км!

Поздравляем!

Кафедра физического воспитания и спорта

Фото Кристины Абрамович, студентки педиатрического факультета

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