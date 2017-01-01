4

сентября 2017 г.

1 сентября – День знаний в Белорусском государственном медицинском университете.

1 сентября – День Знаний – день начала нового пути для тысяч студентов по всей стране. Как долго вчерашние школьники мечтали об этом моменте, сколько сил и времени отдали они на подготовку к поступлению, сколько волнений перенесли в ходе централизованного тестирования. И вот он в руках – заветный студенческий билет Белорусского государственного медицинского университета!

В статусе уже первокурсников одного из самых престижных вузов Республики Беларусь, 1 сентября молодые люди впервые с трепетом одевают белый халат, в украшенном холле играет торжественная музыка ансамбля скрипачей «Perpetuum mobile». Студенты, показавшие самый высокий балл при поступлении, фотографируются с Министром здравоохранения Республики Беларусь, ректором, проректорами и деканами для исторической хроники Alma mater. Кто-то из ребят впервые в жизни даёт интервью газете «Медицинской Вестник» и наэлектризованная волнительная атмосфера из фойе главного корпуса вместе с людьми постепенно перемещается в актовый зал университета.

И вот торжественная церемония началась, на сцену выходят студенты 1-го курса – представители всех факультетов.

С приветственной речью к присутствующим обращается ректор Белорусского государственного медицинского университета Анатолий Викторович Сикорский. Он поздравил поступивших с началом одного из самых интересных этапов жизни – учебы в университете. Вчерашние абитуриенты успешно выдержали первые серьезные испытания в жизни, и Анатолий Викторович пожелал им такой же настойчивости и веры в себя во время дальнейшей учебы.

Первокурсников приехал поздравить выпускник Минского государственного медицинского института, а теперь Министр здравоохранения Республики Беларусь Валерий Анатольевич Малашко. Он отметил, что молодые люди выбрали одну из самых уважаемых профессий в истории человечества. Конечно, это сложный путь, но вместе с тем очень благородный и интересный. Сегодняшние первокурсники будут учиться современным технологиям коммуникаций, постигать тонкости практических навыков при помощи симуляционных технологий в новом лабораторном корпусе. Валерий Анатольевич пожелал будущим специалистам доброго пути и больших успехов.

В своем поздравлении заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Людмила Анатольевна Литвиненко подчеркнула, что сегодня молодые люди вступают в особую общность – целителей души и тела, которые борются за самое ценное для человека – жизнь и здоровье. Она выразила уверенность, что первокурсники будут достойно продолжать лучшие традиции отечественной медицины, пожелала им творческого вдохновения, целеустремлённости и активной студенческой жизни.

После, с волнением повторяя каждое слово ректора, вчерашние школьники принесли клятву первокурсника.

Под звуки знаменитого студенческого гимна «Gaudeamus» в исполнении интернационального хора университета «Доминанта», Министр здравоохранения Республики Беларусь Валерий Анатольевич Малашко и ректор нашего университета Анатолий Викторович Сикорский торжественно передали символический ключ знаний и студенческий билет от студентов-выпускников первокурсникам.

Далее состоялся праздничный концерт. Зрители увидели музыкальные и танцевальные номера в исполнении творческих коллективов студенческого клуба: выпускницы фармацевтического факультета Ольги Сечко, хореографического коллектива «In a motion», фольклорного театра «Мед.унi.ца», Народного театра «Эскулапы»; ответную песню от первокурсников исполнила студентка лечебного факультета Вероника Сивая.

Искрометным медицинским юмором развеселила зал команда КВН «Господин Борщевский».

Зажигательные песни, которые буквально «взорвали» зал, исполнил музыкальный дуэт «PROвокация».

Завершили яркую церемонию исполнение гимна Белорусского государственного медицинского университета – «Alma Mater» и сотни цветных воздушных шаров.

Пусть эмоции этого торжественного дня надолго останутся в памяти наших студентов! В добрый путь, дорогие первокурсники, пусть он будет насыщен новыми знаниями, друзьями и впечатлениями!

Алексей Сапотницкий, ассистент 1-й кафедры детских болезней,

Александра Гайдук, режиссер

Андрей Бабей, звукорежиссер

Алла Лешко, фото

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