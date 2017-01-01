1

сентября 2017 г.

С Днём знаний! Поздравление ректора БГМУ.

От всей души поздравляю трудовой коллектив и студенческую общественность с Днем знаний и началом нового 2017-2018 учебного года!

С особым чувством поздравляю первокурсников, которые успешно сдали экзамены и доказали, что достойны учиться в стенах нашего университета. У вас впереди интересная, увлекательная и разносторонняя студенческая жизнь, которая станет важнейшим этапом на пути к успешной и престижной карьере.

Белорусский государственный медицинский университет сегодня - один из лучших медицинских вузов, крупнейший научный комплекс, обеспечивающий эффективность фундаментальных и прикладных исследований, клиническую апробацию результатов научных исследований и подготовку научных кадров высшей квалификации, успешно развивающий инновационную деятельность.

Обращаясь к студентам старших курсов, уже преодолевшим первые препятствия, хочется пожелать дальнейших успехов в учебе, новых свершений в науке, активной студенческой жизни, трудолюбия и настойчивости.

Особую благодарность и признательность выражаю профессорско-преподавательскому составу за ежедневный кропотливый труд, мудрость и профессионализм. На ваши плечи возложена огромная ответственность за обучение и воспитание молодого поколения. Выявляя таланты и способности своих учеников, преподнося им ценные и необходимые в жизни знания, вы формируете будущее нашей страны.

В новом учебном году позвольте пожелать вам успехов, новых научных достижений, творческих побед! Не забывайте славную историю нашего вуза и каждым своим поступком, каждой победой прославляйте свою «Аlma mater!».

Ректор университета А.В.Сикорский

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