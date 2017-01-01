30 августа состоялось расширенное заседание Совета университета, на котором были подведены итоги работы коллектива за 2016-2017 учебный год и намечены приоритетные задачи на 2017-2018 учебный год.
С основным докладом выступил ректор университета А.В. Сикорский. В своем выступлении ректор уделил особое внимание вопросам качественной подготовки студентов, организации дистанционного обучения, международного сотрудничества, модели «Университет 3.0», которая предусматривает объединение образовательной, научно-исследовательской составляющей, а также структуры коммерциализации научных разработок вуза.
Также был сделан акцент на подготовку молодых специалистов в университете и необходимость интенсификации процесса подготовки научных работников высшей квалификации на кафедрах теоретического и практического профиля. Он отметил, что особого внимания засуживают вопросы, связанные с защитой диссертаций на соискание ученых степеней, аттестацией, повышением квалификации и категорийности работников университета из числа профессорско-преподавательского состава.
Содокладчиками по каждому направлению деятельности университета выступили проректоры, представив в своих докладах результаты проделанной работы и обозначили задачи, которые необходимо решить в новом учебном году.
Решением Совета университета были утверждены кандидатуры студентов университета на назначение стипендии Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов – 4 человека, стипендии имени Ф.Скорины – 10 человек и именные стипендии Совета вуза – 10 человек.
Были подведены итоги рейтинговой оценки работы кафедр университета и профессорско-преподавательского состава, по результатам которых победители награждены грамотами и поощрены материально.
Среди них:
Теоретические кафедры
Клинические кафедры
Победители рейтинга среди заведующих кафедрами
Заведующие теоретическими кафедрами:
Заведующие клиническими кафедрами:
Победители рейтинга среди докторов наук
Доктора наук, работающие на теоретических кафедрах:
Доктора наук, работающие на клинических кафедрах
Победители рейтинга среди кандидатов наук
Кандидаты наук, работающие на теоретических кафедрах
Кандидаты наук, работающие на клинических кафедрах
Совет университета определил направления дальнейшей работы коллектива по достижению поставленных задач.
Начальник ОВРМ Кибик Н.А.
Фото А. Зеленковский