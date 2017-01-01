 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Общеуниверситетские

31 августа 2017 г.

Совет университета определил дальнейшие перспективы.

Совет университета

30 августа состоялось расширенное заседание Совета университета, на котором были подведены итоги работы коллектива за 2016-2017 учебный год и намечены приоритетные задачи на 2017-2018 учебный год.

С основным докладом выступил ректор университета А.В. Сикорский. В своем выступлении ректор уделил особое внимание вопросам качественной подготовки студентов, организации дистанционного обучения, международного сотрудничества, модели «Университет 3.0», которая предусматривает объединение образовательной, научно-исследовательской составляющей, а также структуры коммерциализации научных разработок вуза.

 Также был сделан акцент на подготовку молодых специалистов в университете и необходимость интенсификации процесса подготовки научных работников высшей квалификации на кафедрах теоретического и практического профиля. Он отметил, что особого внимания засуживают вопросы, связанные с защитой диссертаций на соискание ученых степеней, аттестацией, повышением квалификации и категорийности работников университета из числа профессорско-преподавательского состава.

Содокладчиками по каждому направлению деятельности университета выступили проректоры, представив в своих докладах результаты проделанной работы и обозначили задачи, которые необходимо решить в новом учебном году.

 
 

Решением Совета университета были утверждены кандидатуры студентов университета на назначение стипендии Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов – 4 человека, стипендии имени Ф.Скорины – 10 человек и именные стипендии Совета вуза – 10 человек.

 
 

Были подведены итоги рейтинговой оценки работы кафедр университета и профессорско-преподавательского состава, по результатам которых победители награждены грамотами и поощрены материально.

Среди них:

Теоретические кафедры

  • 1 место - кафедра биологической химии, заведующий кафедрой Таганович А.Д.
  •  2 место – кафедра гигиены детей и подростков, заведующий кафедрой Борисова Т.С.
  • 3 место – кафедра нормальной анатомии, заведующий кафедрой Трушель Н.А.

Клинические кафедры

  • 1 место - кафедра кардиологии и внутренних болезней, заведующий кафедрой Митьковская Н.П.
  • 2 место - кафедра эндокринологии, заведующий кафедрой  Мохорт Т.В.
  • 3 место – 1-я кафедра хирургических болезней, заведующий кафедрой Кондратенко Г.Г.

Победители рейтинга среди заведующих кафедрами

Заведующие теоретическими кафедрами:

  • 1 место – заведующий  кафедрой биологической химии Таганович А.Д.
  • 2 место – заведующий  кафедрой общей химии Хрусталёв В.В.
  • 3 место - заведующий  кафедрой общей гигиены Бацукова Н.Л.

Заведующие клиническими кафедрами:

  • 1 место – заведующий  кафедрой инфекционных болезней Карпов И. А. и заведующий  кафедрой  акушерства и гинекологии Можейко Л.Ф.
  • 2 место – заведующий  кафедрой  ортопедической стоматологии Наумович С.А.
  • 3 место - заведующий кафедрой стоматологии детского возраста Терехова Т.Н.

Победители рейтинга среди докторов наук

Доктора наук, работающие на теоретических кафедрах:

  • 1 место – Кубарко А. И., профессор кафедры нормальной физиологии
  • 2 место – Римжа М.И., профессор кафедры общей гигиены
  • 3 место – Дубовик Б.В., профессор кафедры фармакологии

Доктора наук, работающие на клинических кафедрах

  • 1 место – Трисветова Е.Л., профессор 2-ой кафедры внутренних болезней
  • 2 место – Солнцева А.В., профессор 1-ой кафедра детских болезней
  • 3 место – Жаворонок С.В., профессор кафедры инфекционных болезней

Победители рейтинга среди кандидатов наук

Кандидаты наук, работающие на теоретических кафедрах

  • 1 место  – Дронина А.М., доцент кафедры эпидемиологии
  • 2 место – Бобок Н.В., доцент кафедры гигиены детей и подростков
  • 3 место – Котович И.Л., доцент кафедры биологической химии

Кандидаты наук, работающие на клинических кафедрах

  • 1 место – Барабанов А.Л., доцент кафедры кожных и венерических болезней
  • 2 место – Адаменко Е.И., доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней
  • 3 место – Соловей Н.В., доцент кафедры инфекционных болезней

Совет университета определил направления дальнейшей работы коллектива по достижению поставленных задач.

Начальник ОВРМ Кибик Н.А.
Фото А. Зеленковский


 

 Поделитесь

Благотворительная акция
24 августа
Благотворительная акция
«В школу с добрым сердцем».
 
Собеседования со студентами-первокурсниками
24 августа
Собеседования со студентами-первокурсниками
лечебного факультета.
 
Этап Кубка мира по прыжкам на батуте.
22 августа
Этап Кубка мира по прыжкам на батуте.
Болеем за наших!
 
Летний танцевальный марафон
14 августа
Летний танцевальный марафон
от студклуба.
 
Научно-практический журнал
14 августа
Научно-практический журнал
«Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски».
 
Абитуриент-2017.
7 августа
Абитуриент-2017.
Итоги приема документов на все формы получения образования в БГМУ.
 
Встреча ректора университета
2 августа
Встреча ректора университета
с абитуриентами 2017 года.
 
Открытое зачисление абитуриентов 2017 года, поступающих для обучения на платной основе.
2 августа
Открытое зачисление абитуриентов 2017 года, поступающих для обучения на платной основе.
Встреча студентов 1 курса и их родителей с деканами факультетов.
 

 