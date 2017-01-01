31

августа 2017 г.

Совет университета определил дальнейшие перспективы.

30 августа состоялось расширенное заседание Совета университета, на котором были подведены итоги работы коллектива за 2016-2017 учебный год и намечены приоритетные задачи на 2017-2018 учебный год.

С основным докладом выступил ректор университета А.В. Сикорский. В своем выступлении ректор уделил особое внимание вопросам качественной подготовки студентов, организации дистанционного обучения, международного сотрудничества, модели «Университет 3.0», которая предусматривает объединение образовательной, научно-исследовательской составляющей, а также структуры коммерциализации научных разработок вуза.

Также был сделан акцент на подготовку молодых специалистов в университете и необходимость интенсификации процесса подготовки научных работников высшей квалификации на кафедрах теоретического и практического профиля. Он отметил, что особого внимания засуживают вопросы, связанные с защитой диссертаций на соискание ученых степеней, аттестацией, повышением квалификации и категорийности работников университета из числа профессорско-преподавательского состава.

Содокладчиками по каждому направлению деятельности университета выступили проректоры, представив в своих докладах результаты проделанной работы и обозначили задачи, которые необходимо решить в новом учебном году.

Решением Совета университета были утверждены кандидатуры студентов университета на назначение стипендии Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов – 4 человека, стипендии имени Ф.Скорины – 10 человек и именные стипендии Совета вуза – 10 человек.

Были подведены итоги рейтинговой оценки работы кафедр университета и профессорско-преподавательского состава, по результатам которых победители награждены грамотами и поощрены материально.

Среди них:

Теоретические кафедры

1 место - кафедра биологической химии, заведующий кафедрой Таганович А.Д.

2 место – кафедра гигиены детей и подростков, заведующий кафедрой Борисова Т.С.

3 место – кафедра нормальной анатомии, заведующий кафедрой Трушель Н.А.

Клинические кафедры

1 место - кафедра кардиологии и внутренних болезней, заведующий кафедрой Митьковская Н.П.

2 место - кафедра эндокринологии, заведующий кафедрой Мохорт Т.В.

3 место – 1-я кафедра хирургических болезней, заведующий кафедрой Кондратенко Г.Г.

Победители рейтинга среди заведующих кафедрами

Заведующие теоретическими кафедрами:

1 место – заведующий кафедрой биологической химии Таганович А.Д.

2 место – заведующий кафедрой общей химии Хрусталёв В.В.

3 место - заведующий кафедрой общей гигиены Бацукова Н.Л.

Заведующие клиническими кафедрами:

1 место – заведующий кафедрой инфекционных болезней Карпов И. А. и заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Можейко Л.Ф.

2 место – заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Наумович С.А.

3 место - заведующий кафедрой стоматологии детского возраста Терехова Т.Н.

Победители рейтинга среди докторов наук

Доктора наук, работающие на теоретических кафедрах:

1 место – Кубарко А. И., профессор кафедры нормальной физиологии

2 место – Римжа М.И., профессор кафедры общей гигиены

3 место – Дубовик Б.В., профессор кафедры фармакологии

Доктора наук, работающие на клинических кафедрах

1 место – Трисветова Е.Л., профессор 2-ой кафедры внутренних болезней

2 место – Солнцева А.В., профессор 1-ой кафедра детских болезней

3 место – Жаворонок С.В., профессор кафедры инфекционных болезней

Победители рейтинга среди кандидатов наук

Кандидаты наук, работающие на теоретических кафедрах

1 место – Дронина А.М., доцент кафедры эпидемиологии

2 место – Бобок Н.В., доцент кафедры гигиены детей и подростков

3 место – Котович И.Л., доцент кафедры биологической химии

Кандидаты наук, работающие на клинических кафедрах

1 место – Барабанов А.Л., доцент кафедры кожных и венерических болезней

2 место – Адаменко Е.И., доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней

3 место – Соловей Н.В., доцент кафедры инфекционных болезней

Совет университета определил направления дальнейшей работы коллектива по достижению поставленных задач.

Начальник ОВРМ Кибик Н.А.

Фото А. Зеленковский

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