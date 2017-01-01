 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Общеуниверситетские

24 августа 2017 г.

Благотворительная акция «В школу с добрым сердцем».

Благотворительная акция

Совсем скоро наступит сентябрь и радостные дети пойдут в школу, особенно, это волнительное событие для первоклассников.

Сегодня в главном корпусе Белорусского медицинского университета под эгидой ПО ОО «БРСМ» стартовала благотворительная акция «В школу с добрым сердцем».

Все желающие в специальном ящике, установленном в холле главного корпуса университета, могут оставить канцелярские принадлежности (ручки, карандаши, фломастеры, тетради, книги, краски, альбомы и т.д.), спортивные и другие вещи, которые могут быть полезны школьнику. Собранные вещи будут переданы детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Подари добро тем, кто действительно в этом нуждается!

Илона Задора, студентка 5-го курса медико-профилактического факультета

 


 

 Поделитесь

Собеседования со студентами-первокурсниками
24 августа
Собеседования со студентами-первокурсниками
лечебного факультета.
 
Этап Кубка мира по прыжкам на батуте.
22 августа
Этап Кубка мира по прыжкам на батуте.
Болеем за наших!
 
Летний танцевальный марафон
14 августа
Летний танцевальный марафон
от студклуба.
 
Научно-практический журнал
14 августа
Научно-практический журнал
«Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски».
 
Абитуриент-2017.
7 августа
Абитуриент-2017.
Итоги приема документов на все формы получения образования в БГМУ.
 
Встреча ректора университета
2 августа
Встреча ректора университета
с абитуриентами 2017 года.
 
Открытое зачисление абитуриентов 2017 года, поступающих для обучения на платной основе.
2 августа
Открытое зачисление абитуриентов 2017 года, поступающих для обучения на платной основе.
Встреча студентов 1 курса и их родителей с деканами факультетов.
 
Соревнования по стрелковому спорту
2 августа
Соревнования по стрелковому спорту
среди студентов и абитуриентов, проживающих в общежитиях № 5,6,7.
 

 