24

августа 2017 г.

Благотворительная акция «В школу с добрым сердцем».

Совсем скоро наступит сентябрь и радостные дети пойдут в школу, особенно, это волнительное событие для первоклассников.

Сегодня в главном корпусе Белорусского медицинского университета под эгидой ПО ОО «БРСМ» стартовала благотворительная акция «В школу с добрым сердцем».

Все желающие в специальном ящике, установленном в холле главного корпуса университета, могут оставить канцелярские принадлежности (ручки, карандаши, фломастеры, тетради, книги, краски, альбомы и т.д.), спортивные и другие вещи, которые могут быть полезны школьнику. Собранные вещи будут переданы детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Подари добро тем, кто действительно в этом нуждается!

Илона Задора, студентка 5-го курса медико-профилактического факультета

Поделитесь