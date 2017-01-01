24

августа 2017 г.

Собеседования со студентами-первокурсниками лечебного факультета.

C 22 августа 2017 года на лечебном факультете Белорусского государственного медицинского университета проводятся организационные собрания – собеседования со студентами первого курса. В данном учебном году на лечебный факультет поступило 349 человек, из которых 240 студентов дневной бюджетной формы обучения и 109 студентов на условиях оплаты. Проходной балл по общему конкурсу составил 360, девять студентов имеют балл свыше 390.

В процессе собеседования студенты заполняют учебные карточки, распределяются в учебные группы, знакомятся с правилами и нормами поведения в университете, оформляют необходимую документацию. Также в процессе работы определяется очередность заселения в общежитие для иногородних студентов, решаются организационные вопросы.

Заместители декана индивидуально беседуют с каждым студентом, выявляют их интересы, стремления, способности и информируют о возможности их реализации в общественной жизни университета.

Представители студенческого совета лечебного факультета, профсоюзного комитета студентов, ПО ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» рассказывают о содержании и направлениях своей работы, активно вовлекая первокурсников в свои ряды.

Ежегодно деканату в проведении мероприятия оказывает помощь команда студентов. В её составе 2 президентских стипендиата, старосты потоков курсов, студенты-активисты.

Ребята не только помогают поступающим безошибочно заполнить важные документы, но и отвечают на вопросы, возникающие у первокурсников и их родителей, проводят ознакомительную экскурсию по университету.

Данная работа направлена на облегчение адаптации первокурсников к новым условиям обучения, системе социальных отношений, освоения новой роли – студента.

Поздравляем студентов первого курса с поступлением на лечебный факультет ведущего медицинского вуза страны. Желаем успехов, терпения, целеустремленности и удачи!

Деканат лечебного факультета

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