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24 августа 2017 г.

Собеседования со студентами-первокурсниками лечебного факультета.

Собеседования со студентами-первокурсниками

C 22 августа 2017 года на лечебном факультете Белорусского государственного медицинского университета проводятся организационные собрания – собеседования со студентами первого курса. В данном учебном году на лечебный  факультет поступило 349 человек, из которых 240 студентов дневной бюджетной формы обучения и 109 студентов на условиях оплаты. Проходной  балл  по общему конкурсу составил 360, девять студентов имеют балл свыше 390.

В процессе собеседования  студенты заполняют учебные карточки, распределяются в учебные группы, знакомятся с правилами и нормами  поведения в университете, оформляют необходимую документацию. Также  в процессе работы определяется очередность заселения в общежитие для иногородних студентов, решаются организационные вопросы.  

Заместители декана индивидуально беседуют с каждым студентом, выявляют их интересы, стремления,  способности и  информируют о возможности их реализации в общественной жизни университета.

Представители студенческого совета лечебного факультета, профсоюзного комитета студентов,  ПО ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» рассказывают о содержании и направлениях своей работы, активно вовлекая первокурсников в свои ряды.

Ежегодно деканату в проведении мероприятия оказывает помощь команда студентов. В её составе 2 президентских стипендиата, старосты потоков курсов, студенты-активисты.

Ребята не только помогают поступающим безошибочно заполнить важные документы, но и отвечают на вопросы, возникающие у первокурсников и их родителей, проводят ознакомительную экскурсию по университету.

Данная работа направлена на облегчение адаптации первокурсников  к новым условиям обучения, системе  социальных отношений, освоения новой роли – студента.

Поздравляем студентов первого курса  с поступлением на лечебный факультет ведущего медицинского вуза страны. Желаем успехов, терпения, целеустремленности и удачи!

Деканат лечебного факультета


 

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