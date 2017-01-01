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22 августа 2017 г.

Этап Кубка мира по прыжкам на батуте. Болеем за наших!

Этап Кубка мира по прыжкам на батуте.

В столичном Дворце спорта 18-19 августа прошел этап Кубка мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях приняли участие 78 спортсменов из 16 стран. В Минске собрались практически все лидеры этого вида спорта. В активе белорусских батутистов  –  5 наград (3 золота, 1 серебро, 1 бронза). В индивидуальных прыжках у мужчин золото завоевал олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 белорус Владислав Гончаров.

Студенты нашего университета, проживающие в общежитиях, посетили торжественную церемонию открытия и соревнования между сильнейшими спортсменами в этом виде спорта.

Болельщики получили массу положительных эмоций.

Сулковский А.А., педагог-психолог сектора социально-педагогической и психологической работы


 

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