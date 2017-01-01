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14 августа 2017 г.

Научно-практический журнал «Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски».

Научно-практический журнал

Администрация учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» информирует о создании на базе университета научно-практического журнала «Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски».

Главный редактор – заведующий кафедрой кардиологии и внутренних болезней учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», доктор медицинских наук, профессор Н.П. Митьковская.

Выпуск первого номера журнала «Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски» планируется осенью 2017 г.

С требованиями, предъявляемыми для научных публикаций, Вы можете ознакомиться по ссылке: 
Требования к оформлению научных статей.

 


 

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