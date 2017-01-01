Администрация учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» информирует о создании на базе университета научно-практического журнала «Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски».
Главный редактор – заведующий кафедрой кардиологии и внутренних болезней учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», доктор медицинских наук, профессор Н.П. Митьковская.
Выпуск первого номера журнала «Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски» планируется осенью 2017 г.
С требованиями, предъявляемыми для научных публикаций, Вы можете ознакомиться по ссылке:
Требования к оформлению научных статей.