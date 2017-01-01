14

августа 2017 г.

Летний танцевальный марафон от студклуба.

В рамках плана работы студенческого клуба с иностранными учащимися в летний период прошедшая неделя была под девизом «Движение – это жизнь, а движение под музыку – это танец». И несмотря на стойкую августовскую жару, вместе со студентами ФИУ студенческий клуб танцевал под зажигательные ритмы сальсы и румбы.

8 августа мастер-класс прошел на базе БГМУ. В фойе главного корпуса под руководством Александры Сергеевны Гайдук студенты-иностранцы разучили белорусский народный танец «Ойра-ойра», тем самым ближе познакомившись с культурой Беларуси. Также по просьбе участников мастер-класса руководителем были показаны азы вальса. Король танцев влюбил в себя студентов с первых па.

10 августа танцевальный марафон продолжился уже в ТЦ Галерея, где прошел мастер-класс по завораживающей ритмами сальсе. Участие в нем приняли все желающие гости торгового центра, в числе которых были и иностранные учащиеся БГМУ.

«Освоить сальсу оказалось нелегко, - делится впечатлениями студент 1 курса ФИУ, - если сольная партия танца запомнилась быстро, то над парной частью пришлось потрудиться. Получалось не все, но было весело».

Стоит отметить, что на текущей неделе студенческий клуб также проведет ряд мероприятий. Среди них Вечер национальных культур 15 августа и Фотоконкурс «Мое лето в Беларуси» 17 августа.

Оба мероприятия пройдут на базе Общежития №5 БГМУ в 18 00. Будем рады встрече!

Студенческий клуб

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