 

Новости

Общеуниверситетские Международные Учебные Воспитательные Спортивные RSS
 

Главная Новости Общеуниверситетские

14 августа 2017 г.

Летний танцевальный марафон от студклуба.

Летний танцевальный марафон

В рамках плана работы студенческого клуба с иностранными учащимися в летний период прошедшая неделя была под девизом «Движение – это жизнь, а движение под музыку – это танец». И несмотря на стойкую августовскую жару, вместе со студентами ФИУ студенческий клуб танцевал под зажигательные ритмы сальсы и румбы.

8 августа мастер-класс прошел на базе БГМУ. В фойе главного корпуса под руководством Александры Сергеевны Гайдук студенты-иностранцы разучили белорусский народный танец «Ойра-ойра», тем самым ближе познакомившись с культурой Беларуси. Также по просьбе участников мастер-класса руководителем были показаны азы вальса. Король танцев влюбил в себя студентов с первых па.

10 августа танцевальный марафон продолжился уже в ТЦ Галерея, где прошел мастер-класс по завораживающей ритмами сальсе. Участие в нем приняли все желающие гости торгового центра, в числе которых были и иностранные учащиеся БГМУ.

«Освоить сальсу оказалось нелегко, - делится впечатлениями студент 1 курса ФИУ, - если сольная партия танца запомнилась быстро, то над парной частью пришлось потрудиться. Получалось не все, но было весело».

Стоит отметить, что на текущей неделе студенческий клуб также проведет ряд мероприятий. Среди них Вечер национальных культур 15 августа и Фотоконкурс «Мое лето в Беларуси» 17 августа.

Оба мероприятия пройдут на базе Общежития №5 БГМУ в 18 00. Будем рады встрече!

Студенческий клуб

 


 

 Поделитесь

Научно-практический журнал
14 августа
Научно-практический журнал
«Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски».
 
Абитуриент-2017.
7 августа
Абитуриент-2017.
Итоги приема документов на все формы получения образования в БГМУ.
 
Встреча ректора университета
2 августа
Встреча ректора университета
с абитуриентами 2017 года.
 
Открытое зачисление абитуриентов 2017 года, поступающих для обучения на платной основе.
2 августа
Открытое зачисление абитуриентов 2017 года, поступающих для обучения на платной основе.
Встреча студентов 1 курса и их родителей с деканами факультетов.
 
Соревнования по стрелковому спорту
2 августа
Соревнования по стрелковому спорту
среди студентов и абитуриентов, проживающих в общежитиях № 5,6,7.
 
Медсестринская производственная практика
26 июля
Медсестринская производственная практика
студентов 3-го курса лечебного факультета.
 
Состоялось открытое зачисление для обучения за счет средств республиканского бюджета.
24 июля
Состоялось открытое зачисление для обучения за счет средств республиканского бюджета.
Абитуриент-2017.
 
Университет приглашает выпускников лечебного факультета
20 июля
Университет приглашает выпускников лечебного факультета
1987 года выпуска!
 

 