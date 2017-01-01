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7 августа 2017 г.

Абитуриент-2017. Итоги приема документов на все формы получения образования в БГМУ.

Абитуриент-2017.

В 2017 году в Белорусский государственный медицинский университет пришли более 1100 новых студентов, которые хотят посвятить свою жизнь медицине или фармации. Среди них как граждане Республики Беларусь, так и иностранные граждане из различных стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки.

Считаем необходимым напомнить, что для абитуриентов из числа иностранных граждан еще сохраняется возможность поступить в университет на 1 курс медицинского факультета иностранных учащихся по результатам собеседования. Прием документов на собеседование начнется с 21 августа 2017 года в учебном корпусе №1 (г. Минск, пр. Дзержинского, 83), а первое собеседование пройдет уже 28-29 августа. Более подробная информация о собеседовании изложена в Порядке приема иностранных граждан и на страницах специального раздела интернет-портала университета.

Для всех студентов 1 курса дневной формы лечебного, педиатрического, медико-профилактического, стоматологического и фармацевтического факультетов с 22 августа по 30 августа состоятся собеседования с деканом своего факультета, на которых будут определена очередность заселения в общежития для иногородних студентов, произойдет распределение по учебным группам, оформление студенческих билетов, решены все организационные вопросы.

Кроме того, в последних числах августа планируются собрания студентов всех факультетов, на которых их познакомят с возможностями библиотеки, студенческого и спортивного клубов, работой общественных организаций университета. А 1 сентября в актовом зале состоится торжественная церемония посвящения вчерашних абитуриентов в студенты 1 курса ведущего медицинского высшего учебного заведения страны – Белорусского государственного медицинского университета.

Приемная комиссия Белорусского государственного медицинского университета от имени всех преподавателей желает студентам 1 курса терпения, целеустремленности и удачи!

Приемная комиссия.


 

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