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2 августа 2017 г.

Соревнования по стрелковому спорту среди студентов и абитуриентов, проживающих в общежитиях № 5,6,7.

Соревнования по стрелковому спорту

Стрелковый спорт, как таковой, один из древнейших прикладных видов спорта. С появлением в середине XIV века огнестрельного оружия начались состязания по стрельбе из гладкоствольных ружей, а создание нарезного оружия обусловило развитие пулевой стрельбы.

01.08.2017 на спортивной базе университета сотрудниками воспитательного отдела, спортивного клуба и кафедры физического воспитания и спорта были организованы соревнования по стрелковому спорту. В соревнованиях приняли участие все желающие студенты и абитуриенты проживающие в общежитиях № 5,6,7.

Соревнования лично-командные, каждый спортсмен выполнял 3 пробных и 5 зачетных выстрелов из малокалиберной винтовки из исходного положения сидя.

По итогом проведения данных соревнований места распределились следующим образом:

I место –  Тедженов Мухамедберди
II место – Эсенов Селим
III место – Гурбанов Ыхлас

Поздравляем!

Спортивный клуб

 

 


 

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