2

августа 2017 г.

Открытое зачисление абитуриентов 2017 года, поступающих для обучения на платной основе. Встреча студентов 1 курса и их родителей с деканами факультетов.

Уважаемые абитуриенты!

Открытое зачисление абитуриентов 2017 года, поступающих в Белорусский государственный медицинский университет для обучения на платной основе, состоится 6 августа 2017 года в 10 00 в аудитории №1 учебного корпуса №1 университета (г. Минск, пр. Дзержинского, 83).

По окончании процедуры открытого зачисления состоятся встречи студентов 1 курса Белорусского государственного медицинского университета и их родителей с деканами факультетов, на которых будут обсуждены учебные и организационные вопросы.

Собеседование деканов со студентами перед началом учебного года состоится в августе в соответствии с графиком, размещенным в разделе «Первокурснику».

Приемная комиссия.

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