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26 июля 2017 г.

Медсестринская производственная практика студентов 3-го курса лечебного факультета.

Медсестринская производственная практика

Подходит к завершению медсестринская производственная практика студентов 3-го курса лечебного факультета. Мы проходим ее на базе УЗ «5-я городская клиническая больница». Нас радушно и доброжелательно встретила администрация  учреждения здравоохранения.

Наши наставники и руководители от учреждения здравоохранения и кафедры пропедевтики внутренних болезней  всегда  были рядом с нами, помогали и делились своим опытом. А мы успешно применяли  на практике теоретические знания, полученные в Alma mater. Ежедневно,  под руководством  наших наставников мы ставили капельницы, уколы, делали перевязки, раздавали лекарства. Каждый день был насыщен,  интересен и очень полезен. Наша группа выражает благодарность всем сотрудникам УЗ «5-я городская клиническая больница»», преподавателю кафедры пропедевтики внутренних болезней Змачинской Ирине Михайловне за терпение, доброе отношение  и полученные навыки. С хорошими  теоретическими  знаниями и практическими умениями мы придем на дифференцированный зачет.

Студенты 3 курса лечебного факультета


 

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