26

июля 2017 г.

Медсестринская производственная практика студентов 3-го курса лечебного факультета.

Подходит к завершению медсестринская производственная практика студентов 3-го курса лечебного факультета. Мы проходим ее на базе УЗ «5-я городская клиническая больница». Нас радушно и доброжелательно встретила администрация учреждения здравоохранения.

Наши наставники и руководители от учреждения здравоохранения и кафедры пропедевтики внутренних болезней всегда были рядом с нами, помогали и делились своим опытом. А мы успешно применяли на практике теоретические знания, полученные в Alma mater. Ежедневно, под руководством наших наставников мы ставили капельницы, уколы, делали перевязки, раздавали лекарства. Каждый день был насыщен, интересен и очень полезен. Наша группа выражает благодарность всем сотрудникам УЗ «5-я городская клиническая больница»», преподавателю кафедры пропедевтики внутренних болезней Змачинской Ирине Михайловне за терпение, доброе отношение и полученные навыки. С хорошими теоретическими знаниями и практическими умениями мы придем на дифференцированный зачет.

Студенты 3 курса лечебного факультета

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