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24 июля 2017 г.

Состоялось открытое зачисление для обучения за счет средств республиканского бюджета. Абитуриент-2017.

Состоялось открытое зачисление для обучения за счет средств республиканского бюджета.

21 июля в торжественной обстановке в актовом зале Белорусского государственного медицинского университета состоялось открытое заседание приемной комиссии БГМУ.

С приветственным словом заседание комиссии открыл ректор университета А.В. Сикорский.

В присутствии абитуриентов и их родителей личные дела абитуриентов были представлены членами приемной комиссии – деканами факультетов, после чего бывшие абитуриенты решением приемной комиссии были зачислены в число студентов ведущего медицинского университета страны.

Проходные баллы по факультетам по общему конкурсу составили от 290 до 376. В ряды студентов Белорусского государственного медицинского университета зачислено 60 абитуриентов, набравших 380 и более баллов, в т.ч. 9 студентов набора 2017 года имеют балл 390 и более.

Зачисление на обучение на условиях оплаты планируется провести в Белорусском государственном медицинском университете (г. Минск, пр. Дзержинского, 83) 6 августа в 1200.

Студентам-первокурсникам предстоят годы напряженной и интересной учебы. Для того, чтобы помочь им к ней подготовится, после зачисления деканы факультетов провели организационные собрания-собеседования.

Администрация университета еще раз поздравляет всех первокурсников Белорусского государственного медицинского университета 2017 года!

График проведения собеседований с деканами в августе 2017 года

Приемная комиссия


 

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