20

июля 2017 г.

Университет приглашает выпускников лечебного факультета 1987 года выпуска!

Уважаемые коллеги!

9 сентября 2017 года в стенах учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» состоится Вечер встречи выпускников лечебного факультета 1987 года выпуска!

Приглашаем Вас принять участие в данном мероприятии. Уверены, что вечер встречи выпускников станет для Вас не только временем воспоминаний, но и вечер хорошего настроения, живого активного общения и отдыха в кругу давно знакомых людей.

Начало мероприятия в 16.00.

По всем вопросам относительно организации и проведения встречи, просим обращаться к проректору по лечебной работе Шиловой Светлане Дмитриевне по тел. +375 44 7 528 428 или на электронную почту: lechprorektor@bsmu.by.

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