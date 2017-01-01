Уважаемые абитуриенты! Открытое заседание приемной комиссии для зачисления абитуриентов, претендующих на обучение за счет средств республиканского бюджета, состоится в актовом зале главного корпуса университета (пр-т Дзержинского, 83) 21 июля 2017 года:
1000 - лечебный факультет и военно-медицинский факультеты;
1300 - педиатрический факультет, медико-профилактический, стоматологический и фармацевтический факультеты.
После зачисления состоятся встречи деканов (начальника) факультетов с первокурсниками и их родителями, на которых будут обсуждены организационные и учебные вопросы, будут оформляться заявления на получение банковских пластиковых карточек для получения стипендий. Явка обязательна!
Приемная комиссия.