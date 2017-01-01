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17 июля 2017 г.

Открытое зачисление для обучения за счет республиканского бюджета. БГМУ принимает студентов.

Открытое зачисление для обучения за счет республиканского бюджета.

Уважаемые абитуриенты! Открытое заседание приемной комиссии для зачисления абитуриентов, претендующих на обучение за счет средств республиканского бюджета, состоится в актовом зале главного корпуса университета (пр-т Дзержинского, 83) 21 июля 2017 года:

1000 - лечебный факультет и военно-медицинский факультеты;

1300 - педиатрический факультет, медико-профилактический, стоматологический и фармацевтический факультеты.

После зачисления состоятся встречи деканов (начальника) факультетов с первокурсниками и их родителями, на которых будут обсуждены организационные и учебные вопросы, будут оформляться заявления на получение банковских пластиковых карточек для получения стипендий. Явка обязательна!

Приемная комиссия.


 

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