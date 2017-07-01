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13 июля 2017 г.

Абитуриент-2017. Начался прием документов на все формы получения образования в БГМУ.

Абитуриент-2017.

Приемная комиссия Белорусского государственного медицинского университета открыла свои двери для абитуриентов 2017 года. Начался прием документов на все формы получения образования.

Прием документов на бюджетную форму обучения осуществляется с 12.07.2017 по 17.07.2017, на обучение на условиях оплаты для граждан Республики Беларусь с 12.07.2017 по 04.08.2017. Прием иностранных граждан (поступающих по результатам совместной итоговой аттестации слушателей подготовительных отделений) – проходил в БГМУ с 01.07.2017 по 07.07.2017. Открытое зачисление иностранных граждан, поступающих по результатам совместной итоговой аттестации слушателей подготовительных отделений, состоялось 13.07.2017.

Работа приемной комиссии в дни приема документов организована с 09.00 до 18.00. Информирование абитуриентов о ходе приема будет организовано в 1200, 1500 и 1800. В последний день приема информирование абитуриентов прекращается в 1500.

За ходом приема документов вы можете следить на сайте университета по адресу www.bsmu.by/pk/.

Информация о сроках зачисления будет размещена на сайте дополнительно.

Для участия в конкурсе абитуриент подает в приемную комиссию:

  • заявление на имя ректора университета по установленной форме (бланк заявления выдается и заполняется в приемной комиссии);
  • оригинал аттестата об общем среднем образовании, или оригиналы диплома о профессионально-техническом образовании и приложения к нему, или оригиналы диплома о среднем специальном образовании и приложения к нему, если иное не установлено ниже;
  • оригинал аттестата об общем среднем образовании и оригиналы диплома о профессионально-техническом образовании и приложения к нему (для лиц, получивших профессионально-техническое образование на основе общего среднего образования);
  • оригинал аттестата об общем среднем образовании, а также оригиналы диплома о профессионально-техническом образовании на основе общего среднего образования и приложения к нему или оригиналы диплома о среднем специальном образовании на основе общего среднего образования и приложения к нему (для лиц, получивших профессионально-техническое образование на основе общего среднего образования или среднее специальное образование на основе общего среднего образования и имеющих право на зачисление в УВО вне конкурса в соответствии с пунктом 26 Правил приема);
  • копию аттестата об общем среднем образовании, копии диплома о профессионально-техническом образовании и приложения к нему или копии диплома о среднем специальном образовании и приложения к нему, заверенные руководителем учреждения высшего образования, в котором обучается абитуриент (для лиц, обучающихся в учреждении высшего образования и поступающих для получения второго (последующего) высшего образования);
  • оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в Республике Беларусь в год приема или в году, предшествующем году приема. В 2017 г. принимаются сертификаты ЦТ только 2017 года;
  • медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством здравоохранения (за исключением лиц, поступающих для получения образования по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям);
  • документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при зачислении для получения высшего образования.

В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию УВО по уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, служебная командировка или иные независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) документы подают представители абитуриентов. Решение об уважительности причины принимается приемными комиссиями УВО на основании представленных документов. В случае признания причин неуважительными приемные комиссии УВО имеют право отказать в приеме документов.

Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично. В случае подачи документов от имени абитуриента его законным представителем предъявляются документы, удостоверяющие личность и статус законного представителя, и копия документа, удостоверяющего личность абитуриента. В случае подачи документов от имени абитуриента его представителем, действующим на основании доверенности, предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, и доверенность, заверенная нотариально или уполномоченным должностным лицом.

Приемная комиссия обращает внимание, что наличие документа, удостоверяющего гражданство Российской федерации, или Республики Казахстан, или Кыргызской Республики, или Республики Таджикистан является обязательным и дает право гражданам этих государств поступать на тех условиях, которые они выбирают сами - как граждане Республики Беларусь либо как иностранные граждане. При наличии паспорта гражданина одной из перечисленных стран, имеющийся у таких граждан вид на жительство в Республике Беларусь не является документом, определяющим условия их поступления.

Приемная комиссия напоминает, что при подаче документов несовершеннолетними абитуриентами для оформления договора на обучение необходимо присутствие их официальных представителей с документом, удостоверяющим личность.

В первый день приема документов в приемную комиссию было подано 250 заявлений от граждан Республики Беларусь, в том числе от 18 абитуриентов, имеющих право на зачисление без вступительных испытаний - победителей международных и республиканский олимпиад по химии и биологии и лауреата специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренной молодежи, награжденного нагрудным знаком.

Белорусский государственный медицинский университет приветствует вас, лучшие абитуриенты страны!

Приемная комиссия.


 

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