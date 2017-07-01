Приемная комиссия Белорусского государственного медицинского университета открыла свои двери для абитуриентов 2017 года. Начался прием документов на все формы получения образования.
Прием документов на бюджетную форму обучения осуществляется с 12.07.2017 по 17.07.2017, на обучение на условиях оплаты для граждан Республики Беларусь с 12.07.2017 по 04.08.2017. Прием иностранных граждан (поступающих по результатам совместной итоговой аттестации слушателей подготовительных отделений) – проходил в БГМУ с 01.07.2017 по 07.07.2017. Открытое зачисление иностранных граждан, поступающих по результатам совместной итоговой аттестации слушателей подготовительных отделений, состоялось 13.07.2017.
Работа приемной комиссии в дни приема документов организована с 09.00 до 18.00. Информирование абитуриентов о ходе приема будет организовано в 1200, 1500 и 1800. В последний день приема информирование абитуриентов прекращается в 1500.
За ходом приема документов вы можете следить на сайте университета по адресу www.bsmu.by/pk/.
Информация о сроках зачисления будет размещена на сайте дополнительно.
Для участия в конкурсе абитуриент подает в приемную комиссию:
В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию УВО по уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, служебная командировка или иные независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) документы подают представители абитуриентов. Решение об уважительности причины принимается приемными комиссиями УВО на основании представленных документов. В случае признания причин неуважительными приемные комиссии УВО имеют право отказать в приеме документов.
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом лично. В случае подачи документов от имени абитуриента его законным представителем предъявляются документы, удостоверяющие личность и статус законного представителя, и копия документа, удостоверяющего личность абитуриента. В случае подачи документов от имени абитуриента его представителем, действующим на основании доверенности, предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, копия документа, удостоверяющего личность абитуриента, и доверенность, заверенная нотариально или уполномоченным должностным лицом.
Приемная комиссия обращает внимание, что наличие документа, удостоверяющего гражданство Российской федерации, или Республики Казахстан, или Кыргызской Республики, или Республики Таджикистан является обязательным и дает право гражданам этих государств поступать на тех условиях, которые они выбирают сами - как граждане Республики Беларусь либо как иностранные граждане. При наличии паспорта гражданина одной из перечисленных стран, имеющийся у таких граждан вид на жительство в Республике Беларусь не является документом, определяющим условия их поступления.
Приемная комиссия напоминает, что при подаче документов несовершеннолетними абитуриентами для оформления договора на обучение необходимо присутствие их официальных представителей с документом, удостоверяющим личность.
В первый день приема документов в приемную комиссию было подано 250 заявлений от граждан Республики Беларусь, в том числе от 18 абитуриентов, имеющих право на зачисление без вступительных испытаний - победителей международных и республиканский олимпиад по химии и биологии и лауреата специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренной молодежи, награжденного нагрудным знаком.
Белорусский государственный медицинский университет приветствует вас, лучшие абитуриенты страны!
Приемная комиссия.